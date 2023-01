Nieuwe Peace brug duurder door… oorlog: “Wie steunt, krijgt stukje erfgoed mee”

De Ieperse brug naar ’t Eilandje verdwijnt. Dat eilandje werd ooit aangelegd voor oorlogsvoering maar al decennia is de brug ernaartoe een geliefd decor voor communie-, trouw- en andere foto’s. Om er een nieuwe Peace Bridge te bouwen, trekt horecaman Robert Van Eygen alle registers open.

Onder Spaans bewind werd in Ieper vier eeuwen geleden een eilandje aangelegd, als verdedigingswerk tegen de Fransen. Toen Louis XIV er toch in slaagde om de stad te veroveren, ging het eilandje onder leiding van Vauban verder deel uitmaken van het vestinglandschap. ’t Eilandje, in de volksmond, werd kort na de Eerste Wereldoorlog een recreatieve bestemming. Nadat de veerboot er in 1951 plots kantelde en een zesjarige verdronk, werd een brug gebouwd tussen eiland en vasteland.

Glad wandeloppervlak

Tot op vandaag is het de enige verbinding en wordt de brug bewandeld door klanten van restaurant Pacific Eiland, waar Robert Van Eygen (51) bijna een kwarteeuw aan het roer staat, te midden van de natuur en historiek van het Ieperse vestingwater.

“Hier ben ik altijd in de weer om een parel te maken van ’t Eilandje, mijn levenswerk op de schoonste plek van Ieper”, vertelt Robert. “Onze maatstaf: het toilet moet even proper zijn als het bord waaruit de klant eet. Het resultaat mag er zijn, maar die aftakelende brug bleef een doorn in het oog. Ik schilderde ze al drie keer, telkens in een andere kleur. Om het gevaarlijk gladde wandeloppervlak te beveiligen, investeerde ik meermaals in antisliplagen. Al dat lap- en tapwerk zorgt voor stress. Ik wil niet voor de rechter gedaagd worden door een ongeval, zoals in de tijd van de veerboot.”

Nieuwe brug

Hoog tijd dus voor een nieuwe brug. “Al acht jaar ben ik daarmee bezig”, beweert Robert. “Vergunningen zijn moeilijk te verkrijgen in deze beschermde omgeving en in een mensenleven is er maar één kans om zo’n brug te bouwen, die echt af is. Als Ieperse ondernemer wil ik dit vestinglandschap iets teruggeven en mee tekenen voor de komende eeuw. Met respect voor de grote historische en socioculturele waarde van mijn Vredesstad. Daarom worden alle registers opengetrokken voor een Peace Bridge.”

Robert kiest voor een “harmonieuze combinatie van kunst, monument én brug, een gedenkteken dat inspireert tot reflectie”.

“De balustrades worden door de vermaarde kunstenaar Brody Neuenschwander artistiek verfraaid met lasergravering en het woord ‘vrede’ wordt vertaald in 86 talen, die hier gesproken werden tijdens WO I. Duurzaam cortenstaal verwijst naar verroest ijzer en prikkeldraad. Elegante verlichting zal zorgen voor een innige beleving. De brug moet het pijnlijke verleden van WO I omslaan naar een positief verhaal.”

Subsidies

Een nieuwe oorlog maakt de Peace Bridge wel pijnlijk duur. “Door de oorlog in Oekraïne en gestegen prijzen wordt de totale kost 300.000 euro. Gelukkig subsidiëren de provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen een vierde van de kost, maar extra steun is nog altijd welkom. Als wederdienst krijg je een stukje erfgoed uit de oude brug mee naar huis.”

De nieuwe brug moet ’t Eilandje permanent toegankelijk maken. “Nu is de brug enkel open tijdens de openingsuren van het restaurant. Ik raad iedereen aan om nog snel een kiekje te komen nemen van de bestaande brug, als souvenir. Nu wordt een veilige noodbrug gebouwd, zodat we bereikbaar blijven tijdens de werken. De inhuldiging van de nieuwe brug is gepland in de loop van het voorjaar.”

Reglement

In 2020 werd vanuit de provincie West-Vlaanderen en Westtoer een nieuw reglement ‘Beleef West-Vlaanderen!’ gelanceerd om toeristische initiatieven te ondersteunen. “Het accent ligt in dit reglement op het creëren van belevingsvolle en unieke ervaringen in West-Vlaanderen”, klinkt het.

“De goedgekeurde projecten moesten belevingsvol, maar ook innovatief zijn. Bij voorkeur zelfs uniek of minstens een fors verbeterde versie van zichzelf. Belangrijk was ook dat de ingrepen die werden voorgesteld de bezoeker konden verrassen en verwonderen. Uiteraard moesten ze ook passen bij het DNA van de regio waarin ze zich bevonden.”

Met het reglement ondersteunen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer in het totaal 163 projecten, goed voor een bedrag van 5,5 miljoen euro. Waaronder het project Peace Bridge ingediend door Robert Van Eygen van Pacific Eiland, voor een totaalbedrag van 300.000 euro, waarvan 25.000 euro provinciale subsidies en 60.000 euro Vlaamse subsidies (in het project Landscapes van Toerisme Vlaanderen en Westtoer).

Duurzaam monument

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor toerisme en recreatie en voorzitter Westtoer: “Het project Peace Bridge voldoet ruimschoots aan de voorwaarden opgelegd door het provinciale reglement. De nieuwe brug zal niet alleen een functioneel kunstwerk zijn, maar ook een belevingsvol en duurzaam monument en bovenal een toeristische trekpleister.”

“De brug zal worden opgebouwd uit vertalingen van het woord vrede in de 86 talen die werden gesproken door de 128 landen aanwezig aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het zal dus een uniek en innovatief monument zijn, dat symbool staat voor vrede en het bouwen van bruggen.”

Daarnaast is het project Peace Bridge één van de 25 goedgekeurde projecten in het kader van Landscapes | feel flanders fields, het nieuwe WO I-themajaar ontwikkeld door Toerisme Vlaanderen en Westtoer. Landscapes richt de blik op het herdenkingslandschap van de Westhoek en gaat van start op 29 april. (TP)