Nieuwe brochure maakt Brugge voor iedereen toegankelijk

Woensdagmorgen stelde Visit Bruges de nieuwe brochure ‘Oooh! Brugge, toegankelijk voor iedereen’ voor. In deze brochure vind je naast een uitgestippeld belevingsparcours, ook praktische info en tips om een bezoek voor te bereiden. Voor bezoekers met een handicap, maar evengoed voor mensen die tijdelijk minder mobiel zijn, is het immers belangrijk dat zij zich degelijk kunnen informeren over alle aspecten van een toeristisch bezoek.

De brochure is opgebouwd rond een zo toegankelijk mogelijke wandeling in de binnenstad. “Het parcours leidt langs diverse toeristische hotspots, zoals de Markt, de Burg, de omgeving van het Gruuthusepaleis en het Minnewater. Onderweg krijg je info over toegankelijke musea, bezienswaardigheden, cafés, restaurants en openbare toiletten die op of nabij de route liggen. We hebben dus een selectie gemaakt in functie van de route. Ook een overzicht van erkende logies met een toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen, praktische uitleg over beschikbare zorg en hulpmiddelen plus tips rond vervoer en parkeren komen aan bod”, zegt Toerismeschepen Mieke Hoste.

Ook knelpunten vermeld

De brochure is het resultaat van een samenwerking tussen Visit Bruges, de Brugse toegankelijkheidsambtenaar Els Pieraerts, de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap, Toerisme Vlaanderen, Inter (Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid) en de Provincie West-Vlaanderen. De samenstelling van zo’n brochure is immers best complex. “De input komt namelijk van meerdere partijen in verschillende vormen”, aldus schepen van Welzijn Pieter Marechal, die eraan toevoegt dat in de brochure ook mogelijke knelpunten vermeld worden. “Zo kan iedere bezoeker voor zichzelf uitmaken welke locaties en adressen goed of minder geschikt zijn en welke voorbereidingen hij of zij kan treffen. Ook deden we beroep op een aantal specialisten. Zo is de wandeling ook nog eens gescreend door verschillende mensen met een handicap.”

De brochure is beschikbaar in vier talen (NL – FR – DE – EN), telt 60 pagina’s en is gratis verkrijgbaar in de toeristische infokantoren Station, Markt en ’t Zand (In&Uit). (CGRA)