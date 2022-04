Hoeveroute brengt je langs boerderijen en andere locaties

Nu de lente begonnen is, halen heel veel mensen de fiets van stal als favoriete vervoersmiddel. Een fietstocht brengt rust en voortaan kom je nog meer tot rust met de nieuwe Hoeveroute. Die brengt je per fiets door de polders langs heel wat Oostendse boerderijen. Als kers op de taart krijg je er een unieke podcast van Ronald Verhaeghen bovenop.

Wie aan Oostende denkt, denkt aan het drukke stadsleven. Oostende heeft echter nog een andere kant: de kant waar landbouwers dagdagelijks in de weer zijn om verse producten op de markt te brengen. De groene polders aan de rand van de stad vormen dan ook een belangrijk stuk natuur.

Sleutelrol

Met de nieuwe Hoeveroute leer je de boerenstiel kennen, want de route brengt je langs boerderijen, maar ook langs andere locaties zoals het Duinenkerkje en de dorpskern van Stene. Het project werd door Stad Oostende, samen met de landbouwers, gerealiseerd. “En dat was een plezier”, zegt schepen van Mens en Milieu, Silke Beirens (Groen). “Landbouwers vervullen immers een sleutelrol via tal van functies in het Oostendse open landschap. Zij bepalen op verschillende manieren mee hoe de open ruimte vorm gegeven wordt. Met de Hoeveroute kan iedereen er al fietsend kennis mee maken.”

Via een gloednieuwe brochure worden fietsers wegwijs gemaakt langs de verschillende boerderijen. De brochure bevat heel veel tekst en dat was een bewuste keuze. “De bedoeling is dat mensen een idee hebben over de plaats waar ze op dat moment voor staan. Dat kan via een bord, maar ook via de brochure”, zegt Kathy Belpaeme, voedselregisseur bij de Stad.

Podcast

De Hoeveroute is 29 kilometer lang en telt 22 locaties. Als kers op de taart ging producer en Radio 1-stem Ronald Verhaeghen – die als Brusselaar twee jaar geleden in Oostende kwam wonen – langs bij de boeren om verhalen en leuke anekdotes te verzamelen. Die werden allemaal in een unieke podcast gegoten. Muzikant Ben Venesoen componeerde speciaal voor de podcast een unieke soundscape. De podcast is te beluisteren via www.oostende.be/hoeveroute. (JRO)