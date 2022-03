Heuvelland is klaar voor toeristisch hoogseizoen

In de Rentakker op de Scherpenberg werd het nieuwe toeristische seizoen van Heuvelland voorgesteld. De organiserende VVV Heuvelland werkte daarvoor samen met de dienst Toerisme van Heuvelland. Een toneelgezelschap haalde oude toeristische verhalen naar boven. “De Heuvellandse koffietafel en de Heuvellandroute waren toen klassiekers,” zegt Bart Denys, voorzitter van VVV Heuvelland. “Nu hebben we tal van andere troeven.”

Nadat twee jaar op rij geen fysieke voorstelling werd gegeven was de bijeenkomst van deze week vooral een blij weerzien. “We hebben vlug dat mondmasker kunnen afzetten,” aldus Bart Denys. “Maar geef ons nog wat tijd om alle activiteiten grondig in kaart te brengen.” De voorbije twee jaar werd Heuvelland een waar wandelparadijs. “Belgen hebben hun land en ook Heuvelland herontdekt. En nu moeten we hen Heuvelland beter leren kennen.”

Toerisme Heuvelland heeft alvast een mooie kalender samengesteld. Alles begint op 9 april wanneer in Wijschate de nieuwe dorpskern wordt ingehuldigd. “We koppelen de officiële opening aan een tentoonstelling in de bibliotheek waar de vondsten opgehaald tijdens de werken worden uitgestald. Aansluitend op zaterdag 10 april wordt de streekproductenmarkt georganiseerd,” legt schepen van toerisme Bart Vanacker uit.

Ook in de maand april wordt de Lijstermolen op de Baneberg opnieuw geopend. Op 23 april kunnen geïnteresseerden in de aanpalende gebouwen van Outside een tentoonstelling bekijken over de geschiedenis van de molens in Heuvelland. Er wordt ook een fiets- en wandelroute geprogrammeerd. “Laat ons hopen op een mooie lentedag met veel wind,” reageert de schepen met een knipoog. “Dan pas kan de molen ook malen.”

Een derde nieuwigheid is voorzien voor begin juli wanneer op de tweede verdieping van het Kemmelse bezoekerscentrum Heuvellab opent. “Op een speelse manier maakt iedereen zo kennis met heden en verleden van de gemeente. In het landschap komen ook nog eens 7 belevingsplekken met duiding over de historische achtergrond. Om het geologisch verhaal te duiden waren we recent op zoek naar fossielen en haaientanden,” aldus Bart Vanacker die ondertussen reikhalzend uitkijkt naar het sportief hoogtepunt van 21 augustus wanneer op de Kemmelberg de powerstage van de Ieperse autorally wordt georganiseerd. “Gezien we ook nu weer van een WRC-editie spreken verwacht ik een verdubbeling van het aantal toeschouwers en dat is meteen een zegen voor de horeca en de logiesverstrekkers.”