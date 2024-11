Gidsenkring Kortrijk organiseert themarondleiding ‘Allemaal beestjes’

De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk verzorgt elke eerste zondag van de maand een themarondleiding in Kortrijk voor individuele deelnemers, dit in samenwerking met Toerisme Kortrijk. Op zondag 3 november stelt Gidsenkring Kortrijk de rondleiding ‘Allemaal beestjes’ voor.

“Beestjes in de stad, ze zitten soms wat verborgen, maar in het historische centrum van Kortrijk tref je heel wat afbeeldingen van dieren aan. Dieren op gevels, dieren op schilderijen, dieren die vanop de kerktoren op je neerkijken. Wie liet ze aanbrengen? En waarom? Ook echte dieren bevolken de stad”, vertelt Els Germonpré.

De begeleide wandeling duurt twee uren. De gids vertrekt om 14.30 uur aan het belfort op de Grote Markt. Deelnemen kost 6 euro per persoon en 4 euro voor kinderen jonger dan 12.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan online via de ticketshop van Visit Kortrijk of aan het infopunt van Visit Kortrijk, Begijnhofstraat 2.