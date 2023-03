Geboortehuis van componist Peter Benoit wordt escaperoom

Stad Harelbeke heeft plannen om het geboortehuis van Peter Benoit aan de Marktstraat 57, om te vormen tot een escaperoom. Daarmee wil de stad Benoits nalatenschap meer onder de aandacht brengen van een nog breder publiek.

Componist Peter Benoit is in 1834 geboren in het huisje aan de Markstraat 57 pal naast het huidige Peter Benoit Huis, het vroegere Peter Benoit Museum. De componist wordt aanzien als de grondlegger van het vervlaamsen van het toen Franstalige muziekonderwijs. Het Benoit Museum werd geruime tijd geleden vernieuwd als belevingsmuseum met naast de permanente tentoonstelling over het leven van Peter Benoit, ook tijdelijke, interactieve tentoonstellingen. Nu wil de stad het bestaande museum en nalatenschap van Benoit – onder meer het geklasseerde huisje – nog meer onder de aandacht brengen van een breder publiek.

De stad speelde met het idee om van het geboortehuisje iets speciaals te maken en dacht aan een escaperoom. “Veel kleuter- en andere klassen bezoeken regelmatig het museum, maar we wilden iets meer. Een escaperoom kan ook andere jongeren aantrekken”, zegt schepen van Erfgoed Francis Pattyn (CD&V). Stad Harelbeke doet een beroep op externe bedrijven en schreef voor de inrichting en uitbating een opdracht uit. “Misschien is een escaperoom een gedurfd idee, maar op die manier kunnen we misschien meer bezoekers over de vloer krijgen. We verwachten veel reactie”, aldus Francis Pattyn, die hoopt dat het snel kan gaan. “Hopelijk lukt het na de zomervakantie om te starten.”