De Kust kijkt terug naar een atypische paasvakantie

Vooral door de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België noteerde de toeristische sector aan de Kust een minder goede paasvakantie in vergelijking met vorig jaar. Het zachte weer zorgde wel voor last minute boekingen voor het paasweekend. Tijdens de voorbije twee weken zijn in totaal ongeveer 1 miljoen dagtoeristen en 1,5 miljoen toeristische overnachtingen genoteerd.

Ook tijdens de voorbije paasvakantie telde de Kust meer uren zon dan het binnenland. Per dag was er gemiddeld 6u48 uren zon aan zee. Voor Ukkel was dit gemiddeld 4u37.

De Kust ontwikkelde zich in de voorbije jaren meer en meer tot een bestemming voor de vier seizoenen. Twee derde van de toeristische omzet wordt gerealiseerd buiten het zomerseizoen. Ook bij wisselvallig weer heeft de Kust tal van troeven om te genieten van de vakantiesfeer aan zee.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Voor veel Belgen blijft de Kust een favoriete bestemming tijdens het voorjaar. Westtoer en de toeristische sector aan de Kust overleggen om de diverse aspecten rond de nieuwe vakantiespreiding in goede banen te leiden. De toeristische sector kijkt alvast uit naar de verlengde weekends later in het voorjaar en de lentevakantie van de Franstalige Belgen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Door de nieuwe regeling in Franstalig België is het de eerste keer dat de vakanties in het voorjaar gespreid zijn over verschillende periodes. Enkel Vlamingen hadden in de voorbije twee weken vakantie. De lentevakantie in Wallonië start op 29 april en duurt tot 16 mei.

Het totaal van de toeristische overnachtingen aan de Kust wordt voor de voorbije twee weken ingeschat op 1,5 miljoen, een daling van ongeveer 20 procent in vergelijking met 2022, toen de paasvakantie wel een dag langer duurde.

In vergelijking met de paasvakantie 2022 lagen de online hotelboekingen in de kusthotels ongeveer 15 procent lager. Het verlengd paasweekend blijft een traditionele topper. De boekingen in het verlengd paasweekend lagen ongeveer 10 procent lager dan in het ‘warme’ paasweekend in 2022. De nacht van paaszaterdag op paaszondag is nog altijd de topper met een bezetting van ongeveer 85 procent. Door het betere weer zijn nog veel last minute reservaties genoteerd.

De toeristische verhuurkantoren aan de Kust noteerden iets minder boekingen dan vorig jaar. Opmerkelijk is nu al het groter aantal reservaties voor mei door Franstalige Belgen.

Ook eigenaars van een vakantiewoning of appartement aan de Kust verblijven tijdens de paasvakantie graag aan zee. Het grootste deel van de tweede verblijvers waren Vlamingen. De Franstalige tweede verblijvers reisden vooral naar zee voor het verlengd paasweekend.

Franstalige Belgen zijn een belangrijk publiek voor de Kust. Deze paasvakantie zijn de Walen en de Brusselaars goed voor 20 procent van de overnachtingen, terwijl dit in de paasvakantie vorig jaar nog 34% was.

Volgens de raming van Westtoer zullen in totaal ongeveer 1 000 000 dagtoeristen naar zee zijn gereisd tijdens de paasvakantie. Dit is ongeveer 7 procent minder dan in 2022. De topdag was Pasen, goed voor ongeveer 120.000 dagtoeristen (evenveel als op Pasen 2022).

Het weer tijdens de paasvakantie was wisselvalliger dan de paasvakantie 2022.