Camerasafari in de Ieperse binnenstad: “Beweging.net zorgt voor Vlaamse primeur”

Beweging.net Ieper wil met het project WOW – Wie op weg is, is gezien – de camera’s in het straatbeeld in de Ieperse binnenstad op een leuke en laagdrempelige manier bespreekbaar en zichtbaar maken. Daarom organiseert beweging.net vanaf vandaag een camerasafari in Ieper, die je nog de hele zomer kan wandelen.

Wie goed rondkijkt, merkt al snel dat het vandaag niet zo eenvoudig is om je te verplaatsen zonder voorbij de lens van een camera te lopen. Op zich is hier niets mis mee. De beelden kunnen handig zijn bij het achterhalen van een dader van een misdrijf of om verkeersstromen in goede banen te leiden.

Democratische samenleving

“Het valt echter wel op hoe snel en gemakkelijk de camera deel is gaan uitmaken van het straatbeeld. Weinigen stellen zich vragen bij het hoe en waarom en er is geen sprake over een maatschappelijk debat: wie beheert al deze toestellen? Wie bekijkt de beelden en waarvoor worden ze gebruikt? Heeft het plaatsen van een camera daadwerkelijk iets opgelost? Zijn er alternatieven en zo ja, waarom worden deze dan niet gebruikt? Dat zijn volgens beweging.net nochtans terechte vragen. Veiligheid en privacy zijn volgens het netwerk onmisbaar in een democratische samenleving. Nochtans worden ze vaak tegenover elkaar geplaatst: ‘Hoeveel privacy willen we als maatschappij opgeven voor meer veiligheid?’ Daarom wil beweging.net camera’s in het straatbeeld op een leuke en laagdrempelige manier zichtbaar en bespreekbaar maken. Bv. via een camerasafari in de stad. Door het aantal camera’s op te merken, kan men zich vragen stellen over het nut ervan en opzoek gaan naar bijkomende informatie.

Ieper als Vlaamse primeur

Beweging.net heeft het plan opgevat om hiermee in verschillende steden en gemeenten aan de slag te gaan. De Ieperse afdeling heeft als eerste zo’n camerasafari uitgewerkt en is hierbij de piloot voor de rest van Vlaanderen. Vandaag gaat die in primeur. “Met een wandeling van zo’n 2,5 km. op maat van onze eigen stad brengen we het aantal camera’s in kaart”, aldus Patrick Vandermeersch, voorzitter beweging.net Ieper. “Op een leuke manier, o.a. via QR-codes die je verspreid over de wandeling kunt scannen, leren deelnemers veel bij. Waar hangen al die camera’s? Hoe zit de wetgeving in elkaar en wie kan gebruik maken van de beelden? We zijn zelf eigenlijk wel geschrokken van het aantal camera’s op dat korte wandeltraject.”

“We stellen de camerasafari na vandaag beschikbaar voor iedereen. Wie dat wil, kan de wandeling dus zelf doen, en dat de hele zomer lang”, vult beweging.net-bestuurslid en gemeenteraadslid Stefaan Williams aan. “Op dinsdag 26 september organiseren we een informatie- en debatavond met professor-criminoloog Jelle Janssens (UGent). We zullen op die avond ook de prijswinnaars van de safari bekendmaken. Daarnaast neem ik het thema ook mee naar de gemeenteraad: het is belangrijk dat het debat over o.a. de toegang en het gebruik van camerabeelden ook daar gevoerd wordt.” (EG)