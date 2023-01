Buitenlandse toeristen vinden weg terug naar zee tijdens kerstvakantie

Ondanks het wat wisselvallig weer kijken Westtoer en de toeristische sector aan de kust terug op een geslaagde kerstvakantie. Ondanks de lichte daling van het aantal dagtoeristen en verblijfstoeristen, komt de kerstvakantie dankzij de buitenlandse toeristen weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Alle kustgemeenten zorgden tijdens de kerstvakantie voor een unieke vakantiesfeer aan zee. “Vooral voor de Belgische toeristen blijft de kust een favoriete bestemming in de kerstvakantie”, vertelt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. “De kust biedt ook bij minder goed weer unieke troeven en blijft zich meer dan ooit positioneren als een bestemming voor de vier seizoenen. Het originele en kwalitatieve aanbod in de tien kustgemeenten wordt nog altijd door een breed publiek erg geapprecieerd.”

27 december topdag

De kust spreekt, ondanks het wisselvallige weer, van een geslaagde kerstvakantie. In totaal ontving de kust 540.000 dagtoeristen, wat een daling van tien procent betekent tegenover vorig jaar. De drukste dag aan zee was dinsdag 27 december, met 60.000 dagtoeristen.

Ook het verblijfstoerisme daalde met vijf procent, tot 1,7 miljoen overnachtingen. Volgens Westtoer is de daling te verklaren door het wegvallen van de reisbeperkingen voor buitenlandse vakanties. Traditioneel was oudejaarsnacht de beste nacht voor het verblijfstoerisme. De hotels noteerden voor eindejaar een gemiddelde bezettingsgraad van 70 procent. Vorig jaar lag dat op 75 procent.

Duitsers en Fransen

Opvallend is de terugkeer van buitenlandse toeristen naar zee na de coronaperiode. Zo is bij online hotelboekingen het aandeel Duitse en Franse gasten verdubbeld tegenover de kerstvakantie vorig jaar. Het aantal Nederlandse bezoekers is na het topjaar 2021 wel wat teruggevallen. Volgens Westtoer klokt de kust af op het zelfde niveau van 2019 tijdens de kerstvakantie.