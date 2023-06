Bredene mikt op een zomer boordevol sfeer en muziek

Burgemeester Steve Vandenberghe had het maanden geleden, toen de energieprijzen en de loonkost de pan uit rezen, al aangekondigd: het gemeentebestuur zou moeten besparen op onder meer grote en dure evenementen als Bredene Festivalt. Gezelligheid wordt daarom het centrale thema in het zomerprogramma.

“Snuif cultuur en geniet van de vele gezellige evenementen tijdens de komende zomermaanden in Bredene.” Met die slogan wil toerismeschepen Alain Lynneel Bredenaars en toeristen aan onze badplaats binden de komende zomermaanden. Gezelligheid en kleinschaligheid lijken de nieuwe ordewoorden. Dat en het besef dat naast een beperkte beurs er ook meer dan voldoende aanbod aan grote evenementen is in de naburige badplaatsen.

Qua eyecatchers moest schepen Lynneel zich vrijdag dan ook beperken tot de terugkeer van ‘het grootste Thaise festival van de Benelux’ en de komst van radiozender MNM. Die komt drie weken lang live Summertime-radio maken in Bredene.

De toerismeschepen moest zich dan ook troosten met de gedachte dat Bredene een sterke troef overhoudt: zijn strand, duinen en natuur. “Bredene is één grote buitenspeeltuin. Er is geen betere plek voor groene avonturen met het hele gezin. Spelen en genieten op het strand en in de zee, wandelen in de duinen, fietsen in het hinderland. Je kunt het hier allemaal.

De hele zomer zullen er in Bredene trouwens allerlei activiteiten zijn waar iedereen wel zijn gading in vindt. Zo organiseren we tijdens de zomermaanden op het strand enkele wedstrijden ‘de mooiste bloemenwinkel’. En ook het Belgisch Kampioenschap zandkastelen bouwen staat weer op het programma.”

MNM Summertime en ‘I Love Thailand’ Festival

Tijdens de zomerperiode worden er volgens de schepen nog altijd voldoende kleine en grote evenementen op poten gezet. “In 2023 zul je kunnen genieten van heel wat klassiekers. Zo komen de Dunegatfeesten terug op 15 en 16 juli. ‘Kom Grasduinen’ (12 augustus) wordt opnieuw een dag vol animatie, optredens, … We trekken de wijken in met de Ploviefeesten (24 juni) en The Village, het gratis muziekfestival ter hoogte van de watertoren (29 juli).

Ook het ‘I Love Thailand’-Festival, bekend als het grootste Thaise festival van de Benelux, komt op 19 augustus, na 3 jaar afwezigheid, opnieuw naar Bredene.

Op 21 en 22 juli zijn er op de evenementenweide de Wild West Days. En tijdens Turkeyenhof Zomert, op 7 en14 juli en 11 augustus, kun je genieten van sfeervolle optredens op het gezellige binnenplein van het Turkeyenhof.”

Niet Radio 2, zoals vorig jaar, maar VRT-zender MNM zal dit jaar van 24 juli tot 14 augustus live radio maken rond de waterpartij op het Duinenplein ‘MNM Summertime’.

Foto-expo ‘Adembenemende plekken’ & avondmarkten

Het gemeentebestuur legt dit jaar ook extra nadruk op de 4 beachclubs, die Bredene rijk is. “Na een strandwandeling genieten van een fris drankje of een ijsje met zicht op zee, heerlijk toch in een van de vier beachclubs, die ons 4 kilometer lange strand rijk is.”

Er komen ook heel wat fiets- en wandeltochten aan. “Tijdens de zomermaanden is er op woensdag telkens een begeleide tocht, te voet of met de fiets. Daarnaast zijn er heel wat fiets- en wandelroutes, die je zelf kan ontdekken.”

De mooiste plekjes van Bredene ontdekken kan deze zomer ook op de foto-expositie ‘adembenemende plekken’ langs de hele Kust. In totaal zijn er 63 foto’s te vinden bij 43 tramhaltes, 14 kustondernemers en op 6 locaties net over de Franse grens. “Bredene is een ideale uitvalsbasis om deze route te ontdekken”, meent Alain Lynneel. “Westtoer maakte ook een podcast over de verhalen achter de plekken.”

Tijdens de maanden juli en augustus kun je op vrijdag tot slot langs de avondmarkt op het Marktplein slenteren. (MM)