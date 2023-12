Beleidsplan wil toeristische uitstraling vergroten

Het beleidsplan ruimte beschrijft onder andere toekomstgericht bouwen in de badplaatsen, betere verblijfs- en bedrijventerreinen en meer ruimte voor groen. Nog tot 28 februari loopt er een openbaar onderzoek waarbij alle inwoners inzage krijgen in dit veelzijdige plan. Onlangs organiseerde Middelkerke een informatie- en inspraakvergadering in De Branding hieromtrent.

In dichtbebouwd Vlaanderen is een beleidsplan ruimte een absolute must. Een geplande bouwstop tegen 2040, een gebrek aan ruimte en nieuwe maatschappelijke tendensen vereisen een andere kijk op de inzet van die kostbare open ruimte.

Woonblokken

“Middelkerke is een van de weinige kustgemeenten die werk maken van een veelzijdig beleidsplan ruimte. Het beleidsplan in Middelkerke focust op een betere inrichting van woon-, bedrijfs- en recreatiegebieden. Verder is er aandacht voor architecturaal waardevolle hoogbouw ter vervanging van verouderde woonblokken in Westende-Bad en Middelkerke. Gevoelig? Ja. Broodnodig? Zeker”, aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Ondertussen stelde de gemeenteraad het plan voorlopig vast. Meteen het sein voor een nieuw openbaar onderzoek en een nieuwe informatievergadering.

Inspraak

“Trouwens, Middelkerke steekt veel energie in transparantie over het administratieve traject en organiseerde veel inspraak rond dit plan”, klinkt het nog. Het gemeentebestuur nodigde de bevolking uit voor een informatievergadering rond dit plan, met onder andere een simulatie van hoe zo’n hoogbouwproject met het bijhorende park er zou kunnen uitzien. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 28 februari 2024.

Het voorontwerp beleidsplan ruimte is een lijvig document en bepaalt een algemene strategische visie met drie ruimtelijke thema’s: bebouwde ruimte, publieke ruimte en groenblauwe ruimte. Daarnaast bevat het één concreet beleidskader: hoger bouwen en verdichten.

“Het vergroten van de aantrekkingskracht en de toeristische uitstraling van Westende-Bad en Middelkerke-Bad is de belangrijkste motivator van het beleidskader hoger bouwen en verdichten. In beide badplaatsen zijn veel verouderde en slecht ingedeelde woonblokken. Het concrete actieplan beschrijft hoe verdichten en hoger bouwen in enkele afgelijnde zones de woon- en leefkwaliteit in de badplaatsen kan verhogen”, besluit Dedecker. (PG)