‘Toeren en Loeren’ tussen 200 kerststallen bij Chantal en Franky in Veurne: “En eigenlijk is de verzameling nog heel wat groter”

Wie van kerstsfeer houdt is vanaf 14 december welkom bij Chantal Decrop (68) en Franky Leune (69) in de Gustaaf Vermeerschlaan 11 in Veurne. In de woonkamer van de leerkrachten op rust staan 200 stalletjes opgesteld die elk een eigen verhaal vertellen.

“Eigenlijk is de verzameling nog heel wat groter” zegt Franky, “maar we hebben er de mooiste uitgekozen en bovendien is onze woonkamer te klein om alles tentoon te stellen”. “Sinds oktober zijn we bezig met alles uit de volgestouwde slaapkamers naar beneden te brengen en alles een plaats te geven in onze living”, zegt Chantal.

Stallen vanuit heel de wereld

Alle hoeken van de woonkamer worden ingenomen met stalletjes, die afkomstig zijn vanuit de hele wereld. “We kregen veel van familie en vrienden die een reis maakten en voor ons een stalletje meebrachten uit de landen die ze bezochten” zegt Franky. “Zo hebben we stalletjes uit Amerika, Groenland, Afrika, Ijsland, Oostenrijk, Australië en nog heel wat meer landen. Ook als wij op reis gingen brachten we zelf altijd een stalletje mee wat uiteindelijk uitgroeide tot een gigantische verzameling van zo’n 800-tal stallen”, vult Chantal aan. “We hebben zelfs een kerststalletje op de kop van een nagel in onze verzameling, die je met een loep kan bekijken”, zegt Franky

Will Tura

Op een kast staat een een klein houten stalletje met een merkwaardig verhaal. Toen het ouderlijk huis van Will in Veurne werd leeg gemaakt omdat de ouders naar het Brusselse verhuisden, stond de inboedel van de zolder op de stoep bij het grof huisvuil. Een buurjongen vroeg aan de moeder van Will of hij het stalletje mocht hebben. Heel wat later schonk die buur het nadien aan Franky omdat hij wist dat hij stalletjes verzamelde. Op een avond in 2019 kreeg Franky telefoon van Will met de belofte om eens langs te komen, maar de corona strubbelingen gooiden roet in het eten. Blijkbaar was Will zijn telefoontje van voor de coronaperiode niet vergeten en belde hij op kerstavond in 2020 Franky opnieuw op met kerstwensen. “We kijken er natuurlijk erg naar dat hij eens zou langskomen”, zegt Franky.

Lange tijd

“Dit jaar is het de elfde keer dat we de stallen tentoon stellen” zegt Chantal. Tijdens de coronaperiode hebben we de stalletjes opgesteld in de garage met de poort open. Nu in het weekend grijpt in Veurne ‘Toeren en Loeren’ plaats, een evenement waar kunstenaars hun werken tentoonstellen in verschillende locaties in Veurne. “Ook wij doen daar ieder jaar aan mee, zaterdag en zondag (14 en 15 december) is iedereen welkom van 13 uur tot 18 uur. Op zondag komt het Beauvoordse Plovikoor kerstliederen zingen in de woonkamer. Daarna is iedereen op afspraak welkom tot 7 januari mits reservatie vooraf. Reserveren kan op 0496 28 52 30 of 0495 28 72 90.