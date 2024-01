Toekomst bolletra onzeker na sloop zaal ISO in Izegem: “Hopelijk gaat onze traditie niet stuk”

Zaal ISO in Izegem gaat in augustus tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwe evenementenhal. Voor Petanqueclub Izegem en Boldersclub ISO heeft dit als gevolg dat ze er hun binnenruimte verliezen. Voor de petanqueclub wordt aan een oplossing gewerkt, waar de bolletra heen moet is veel minder duidelijk.

Het was raadslid Kurt Grymonprez (Stip) die op de jongste gemeenteraad de kat de bel aanbond door naar een stand van zaken te vragen over de huisvesting van zowel Petanqueclub Izegem (PCI) als de bolletra. Beide clubs beschikken immers over binnenterreinen in zaal ISO en die wordt in augustus gesloopt. In de plaats komt een evenementenhal. “Maar de meerderheid biedt geen oplossing voor petanque en bolletra in de nieuwe evenementenhal. Er werd nochtans gezegd dat ook voor die mensen gezorgd zou worden. Het zou erg zijn dat die leden – veelal senioren – geen ruimte meer zouden hebben in de buurt waar ze nu hun onderkomen hebben”, merkte raadslid Kurt Grymonprez op.

“Vanuit de stad blijft het stil” – Gerard Vervaeke

Volgens schepen van Sport Virginie Derumeaux (N-VA) is er overleg met Petanqueclub Izegem. “PCI kan perfect terecht in De Perelaar in Emelgem en outdoor waar ze nu hun terrein hebben”, zei ze. Raadslid Grymonprez kon zich niet echt vinden in dat antwoord en legde uit dat de zaken iets ingewikkelder zijn. Er zou richting petanquecentrum De Perelaar in Emelgem gekeken worden, maar de dagen waarop de clubs spelen, zouden samenvallen volgens Grymonprez.

Al 50 jaar

Op de kwestie van de bolletra werd niet verder ingegaan tijdens de gemeenteraad. “En dit doet ons het ergste vrezen”, zegt bolletravoorzitter Gerard Vervaeke (87). “Toen voor het eerst ter sprake kwam dat zaal ISO gesloopt zou worden, hebben wij brieven gestuurd naar de stad met de vraag om een oplossing, we deden zelf suggesties. Maar vanuit de stad is het stil gebleven”, zegt Gerard Vervaeke. “Het zou jammer zijn mocht een jarenlange traditie als de bolletra hier in Izegem verdwijnen. Vijftig jaar lang al hebben we hier ons onderkomen. Het was destijds burgemeester Staf Nyffels die de bolletraspelers verzamelde in de nieuwe accommodatie. Voorheen waren in diverse Izegemse cafés bolderclubs actief, maar die verdwenen een voor een. In zaal ISO werd de traditie wél in stand gehouden.”

Onzekere toekomst

Tegelijk opende 50 jaar geleden ook een bowling in zaal ISO en toen die het voor bekeken hield, werden de indoorpetanquebanen van PCI er ingericht. “Talrijke toernooien werden op de bolletra gespeeld, met soms wel tot 150 deelnemers”, herinnert Gerard Vervaeke zich. “De foto’s die hier aan de wand hangen, zijn er stuk voor stuk getuige van. Elke maandag spelen we. Vroeger was dat inderdaad veel frequenter, maar we zien ons ledenbestand afnemen. Niet louter door de leeftijd, want ook jongere mensen komen hier wel eens proberen, maar ook door de onzekere toekomst. Het zou jammer zijn als de stad deze mooie traditie stuk laat gaan.”

“We kunnen onmogelijk voor elke sport een onderkomen voorzien” – schepen Derumeaux

Volgens de Stip-fractie hoeft het zover niet te komen. “Het gebouw van de boogschutters, eveneens op de vrijetijdssite De Krekel, verkeert in slechte toestand. Eigenlijk is dit ook aan een update toe. Het zou vervangen kunnen worden door een pand dat meteen ook ruimte biedt aan bolletra en petanque”, zegt Kurt Grymonprez. “Want de buitenterreinen voor petanque zijn in najaar en winter geen optie, bolletra kan al helemaal niet buiten.”

Schepen Derumeaux geeft toe dat er voor de bolletra geen voor de hand liggende optie is. “We kunnen onmogelijk voor elke sport een onderkomen voorzien, hiervoor wordt best intergemeentelijk gekeken. Naast Roeselare is er in Ardooie een bolletra actief, die ook vlot bereikbaar is”, zegt schepen Derumeaux nog. “Maar we gaan zeker nog eens contact opnemen met de mensen van de Izegemse bolletra.”