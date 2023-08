Tinekesfeesten mikken opnieuw op 35.000 bezoekers tijdens ‘normale’ editie: “Extra veiligheidsmaatregelen”

Na de festivalsfeer van de vorige editie brengen de 59ste Tinekesfeesten onder de noemer van ‘Tinekesfêtes’ dit jaar een hommage aan onze zuiderburen. Dat Heule er klaar voor is, moge duidelijk zijn. De eerste 1.000 tickets voor Friday Beats, de fuif op vrijdag, vlogen in amper drie minuten de deur uit.

Van donderdag 7 tot en met zondag 10 september gaat heel Heule en omstreken uit zijn dak op de 59ste editie van de Tinekesfeesten, dit jaar voor één keer herschapen tot ‘les Tinekesfêtes’. De vorige editie, toen in het ‘festivalthema’, zit bij vele Heulenaars nog vers in het geheugen. Een doorgezakte vloer in de tent tijdens Friday Beats noopte de werkgroep om het Tinekesbos om te toveren tot een echt festivalterrein. Hoewel het paste bij het thema en geen Heulenaar er om maalde, is dergelijk scenario dit jaar ondenkbaar voor de werkgroep. “We hebben dit jaar voor het eerst een werkgroep die zich enkel en alleen zal bezighouden met de veiligheid. We zorgen voor een zwaardere stelling onder de vloer én extra betonplaten”, legt covoorzitter Simon Demaître uit.

Alles uit de kast

Beide voorzitters koesteren dit jaar de hoop op een ‘normale’ editie. Geen coronamaatregelen, noodgedwongen verhuizingen naar andere feestlocaties, maar een editie waar alle Heulenaars enkel met warme gevoelens op terug kunnen kijken. En daarvoor haalt de werkgroep, onder de deskundige aanvoering van Simon Demaître en Phaedra Hoste, alles uit de kast.

Frans tintje

Zo zijn er op vrijdag voor het eerst sinds lang opnieuw optredens en dj-sets op Heuleplaats, krijgt de avondmarkt een extra ‘Frans tintje’ en strijden er acht ‘freules’ om het felbegeerde 58ste Tinekeslint. “We kiezen er door het wegvallen van De Griffioen bewust voor om weer iets te organiseren op ‘de platse’. Zo kunnen we ook de tweede en derde Heulse jeugd van een onvergetelijke avond voorzien”, vertelt covoorzitter Phaedra Hoste uit.

Het wordt overigens ook de eerste editie met herbruikbare bekers, in de cafés en op alle Tinekes-feestlocaties. “Feestvierders betalen een meerkost per drankje, maar hoeven geen waarborg te betalen. We hopen op de goodwill van de feestvierders dat ze zo weinig mogelijk bekers beschadigen en netjes weer inleveren”, zegt Phaedra. Omdat het de eerste keer is, zijn er nog verschillende bekers bij de Tinekesfeesten en bij de cafés. Daardoor wordt het niet mogelijk om een Tinekesfeestlocaties te verlaten of te betreden met een beker. Op termijn moet er wel een ééngemaakt systeem komen.

De eerste lading tickets voor Friday Beats gingen als zoete broodjes over de toonbank. Slechts drie minuten waren er nodig om de eerste 1.000 tickets uit te verkopen. “Heule is duidelijk klaar voor een onvergetelijke editie”, zegt Simon daarover. Ook de planning aan het Tinekesvat, naast de kerk, staat bomvol. Zo passeren er vrijdag een resem dj’s en is er op zaterdag de eerste ‘Tour van Vrankrijk’, een spelformat voor de Heulse jeugd met muzikale bijstand van het olijke dj-trio ‘Vegetarisch Alternatief’. De Heulse jeugd kan zich op zaterdag dan weer uitleven in het kinderdorp bij het ‘Tinekesbos’. Op zaterdagavond zijn er optredens in de tent. Op zondagavond, voor de bekendmaking van Tineke van Heule 2023, wordt het volk eerst stevig opgewarmd met Heule Kweelt in de tent. Zaterdagavond staan er in de tent op het Lagaeplein dan weer een aantal bands geprogrammeerd. Een tent die, net als vorig jaar, een stukje groter is dan de eerdere edities. “De tent is tien meter langer en er is ook een buitenbar”, vult Phaedra aan.

Recordeditie

De vorige editie van de Tinekesfeesten was een absolute recordeditie met liefst 35.000 bezoekers. Een aantal dat doet duizelen, maar waar beide voorzitters zeker voor tekenen. “Als we opnieuw 35.000 bezoekers over de vloer krijgen en we een normale editie hebben waar we ongebreideld kunnen feestvieren, kunnen we zeker spreken van een geslaagde editie. Voor ons is het geslaagd als alle Heulenaars maandagmorgen ontwaken en al weer reikhalzend uitkijken naar de volgende editie van de Tinekesfeesten”, klinkt het bij de voorzitters.