Tielt opent gloednieuwe mountainbikeroute van 47 kilometer

In Tielt werd zaterdagvoormiddag in het bijzijn van voormalig wereldkampioen en zilveren medaillewinnaar Filip Meirhaeghe de gloednieuwe mountainbikeroute ingehuldigd. Het parcours, met begin en eindpunt aan sporthal De Ponte, strekt zich uit over 47 kilometer en bestaat uit twee lussen die ook door buurgemeenten Pittem en Dentergem lopen.

De nieuwe route vervangt de vroegere Akspoeleroute, die anderhalf jaar geleden werd ontmanteld, en kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen Sport Vlaanderen, stad Tielt, de sportdienst van stad Tielt, de Tieltse MTB-club 26/9INCH en Westtoer.

De route is in totaal 47 kilometer lang, maar ook minder geoefende fietsers komen aan hun trekken. Het parcours, bewegwijzerd met om en bij de 250 palen en borden, wordt immers opgesplits in twee lussen. “Zo is er de rode lus, goed voor 17 kilometer ten noorden van Tielt, en de blauwe lus ten zuiden van de stad van 30 kilometer lang. Die tweede lus is tevens iets attractiever”, vertelt Tielts schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V). Fietsers die nog ambitieuzer zijn, kunnen de nieuwe route ook combineren met andere routes in de streek.

Ook Jesse Clarysse van Sport Vlaanderen is opgetogen met het parcours. “Ik mocht op voorhand al enkele stukken ontdekken en kon toen al stellen dat de nieuwe route een serieuze upgrade was in vergelijking met de vorige. Die dateerde al uit 1996 en lag er lange tijd onveranderd bij. Met twee technische passages en heel wat extra onverharde kilometers zijn we er zeker in geslaagd om deze nieuwe route af te stemmen op de noden van de mountainbikers”, vertelt hij.

Arne Vermeulen van de Tieltse MTB-club 26/9INCH was een van de fietsers die zaterdag in première het parcours mocht inrijden. Ook hij was lovend: “De route is zeker geslaagd. Er zitten enkele erg leuke technische passages in waar je echt de mountainbike-ervaring hebt met korte, steile hellingen en technische afdalingen. Het is een hele verbetering in vergelijking met de vorige route.”

(TM)