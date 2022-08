Thuyndagfoor duurt dit jaar drie dagen minder lang

De Thuyndagfoor is weer neergestreken op de Grote Markt. Nog tot en met vrijdag 12 augustus openen de attracties elke dag vanaf 14 uur de deuren. Op die manier hopen de uitbaters onder andere de ingekorte versie van deze editie te compenseren.

We liepen dinsdagnamiddag even langs op de Thuyndagfoor en vonden Guido Dagraed in zijn lunapark Showland bezig met de voorbereidingen voor een vlotte start. “Met ons kermiscomité, waar telkens één vertegenwoordiger in zit per attractiesoort, hebben we vooraf afgesproken met het stadsbestuur wanneer we bijvoorbeeld mogen starten met de opbouw. Het is de stad die bepaalt welke attracties er komen. Wij kunnen hen alleen maar een aanbod doen. Er zijn nu wel een paar attracties die afgehaakt hebben. Waarschijnlijk zit die ingekorte versie (door de komst van de WRC-rally, red.) er voor iets tussen, want het is tenslotte drie dagen minder. Waar we normaal elf dagen kermis hebben, zijn het er nu slechts acht en we hebben een verlengd weekend moeten inleveren. Hiervoor hebben we geen compensatie gekregen, al moet ik wel zeggen dat het stadsbestuur een mooie geste heeft gedaan toen we tijdens de coronaperiode niet meer konden staan.”

Een andere kermiscollega is toch kritischer, maar wil niet met zijn naam in de krant: “Voor iedereen is dit een fulltime job en dus betekent die inkorting een financiële aderlating. Maar wat kunnen we doen? Stad Ieper is baas.”

Guido horen we alvast niet klagen. “Ik sta hier al dertig jaar en dit is toch een van onze goeie kermissen. Het is wel jammer dat de enige nieuwe attractie die gepland was er niet geraakt omdat ze vastzit in het Verenigd Koninkrijk.”

Prikkelarm moment

De kortingsbonnetjes voor kermisattracties zijn een meerwaarde volgens de Showland-uitbater, die deze attractie samen met zijn dochters Shari en Jissy runt. “Het prikkelarm moment kende in het verleden niet zo’n groot succes, maar wie weet komen er nu op maandag 8 augustus van 14 tot 16 uur wel meer ouders op af voor kinderen met autismespectrumstoornis. Dan beperken we doelbewust de toeters, bellen en lichtjes. Dat men de slotavond van deze editie op vrijdag 12 augustus combineert met een avondmarkt kan alleen maar toegejuicht worden.” (DS)