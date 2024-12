The Red Bridge Trophy schenkt € 5.000 aan De Kindervriend voor zwembadrenovatie

De tweede editie van The Red Bridge Trophy, een uniek buurt- en petanque-evenement georganiseerd op de Rodenburg in Marke, was een groot succes. Dankzij de geweldige opkomst en het zomerse weer konden de organisatoren een indrukwekkend bedrag van € 5.000 schenken aan De Kindervriend.

The Red Bridge Trophy, een initiatief van de buren David Lesage, Pieter-Jan Windels en Kevin Onderbeke, begon als een idee voor een eenvoudige buurtbarbecue of straatfeest. Het groeide uit tot een jaarlijks evenement dat niet alleen een gezellige dag biedt, maar ook een blijvende impact heeft op de gemeenschap.

“Maar liefst 250 mensen namen deel aan het petanquetoernooi, terwijl in totaal ongeveer 700 bezoekers samenkwamen om te genieten van een dag vol sport, heerlijke foodtrucks, livemuziek en kinderanimatie voor de jongsten. De opbrengst wordt gebruikt voor de broodnodige renovatie van het therapeutische zwembad van De Kindervriend, dat een cruciale rol speelt in de zorg en ontwikkeling van kinderen met een beperking”, klinkt het bij de organisatie.

“Met de schenking van 5.000 euro aan De Kindervriend toont The Red Bridge Trophy hoe een lokaal initiatief kan uitgroeien tot een evenement met een groot hart en een enorme impact.”