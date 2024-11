Taylor Swift en Camille kleuren de Lichttunnel in Oostende

Fans van Taylor Swift en Camille moeten de komende maand absoluut een bezoek aan Oostende in hun agenda zetten. Van 29 november tot en met 5 januari pakt de stad namelijk uit met exclusieve lichtshows met de muziek van de zangeressen onder de Lichttunnel. Elke zaterdag om 18u kunnen Swifties meezingen en dansen met de allergrootste hits van hun idool, terwijl Camille-fans op zondag om 16u aan de beurt zijn. De Lichttunnel is ook dit jaar opnieuw te vinden in de Adolf Buylstraat. Naast deze twee shows van Taylor Swift en Camille komt er ook een derde mix met muziek geselecteerd door het publiek.

Eén van de blikvangers van Winter in Oostende is dit jaar opnieuw de Lichttunnel, de 188 meter lange tunnel over de Adolf Buylstraat met meer dan 200.000 LED-lichtjes. Van 29 november tot en met 5 januari zijn er dagelijks vier shows van ongeveer een kwartier, om 16u, 17u, 18u en 19u. Nieuw dit jaar is de keuze om drie verschillende muziekmixen en speciaal gecreëerde lichtshows te ontwikkelen. Zo komt er naast de mix met hedendaagse muziek en kersthits ook een show rond Taylor Swift en ook eentje met muziek van Camille.

Taylor Swift

Elke zaterdag om 18u kunnen Swifties terecht in de Adolf Buylstraat om de longen uit het lijf te zingen op de grootste hits van hun idool. Met onder andere hits als “Lover”, “Antihero”, “Willow”, “Shake it off” en “Enchanted” zal de show een onvergetelijke ervaring zijn voor echte fans. Maar ook voor mensen die Taylor Swift nog niet kennen, loont het straks de moeite om even halt te houden tijdens het shoppen.

Camille

Met jaarlijks uitverkochte shows in het Kursaal is Camille vaste gast in Oostende. Voor wie deze zomer geen ticket kon bemachtigen, is er deze winter een herkansing. Elke zondag om 16u kunnen fans op muziek zingen en dansen op een selectie hits met onder andere “Diamant”, “Geen tranen meer over”, “Magie” en nog veel meer.

Kersthits en hedendaagse muziek

Naast de twee shows met enkel muziek van Taylor Swift en Camille is er ook een derde show. Deze zal elke weekdag te zien en te horen zijn om 16u, 17u, 18u en 19u. Op zaterdag zal de show drie keer plaatsvinden om 16u, 17u en 19u, met de show van Taylor Swift om 18u. Op zondag start de eerste show om 16u met Camille, waardoor deze derde mix met hedendaagse muziek speelt om 17u, 18u en 19u.

Nog meer activiteiten

Oostende pakt dit jaar opnieuw uit met ‘Winter in Oostende’, een stadsbreed evenement waar gezelligheid en kerstsfeer centraal staan. Zo komt ook Winter in het Park terug in het Leopoldpark, met de drijvende schaatspiste en een nieuwe horecazaak in de kiosk. Op het Wapenplein komt er een nieuwe opstelling voor de kerstmarkt.

Naast deze attracties komt er opnieuw een kerstmarkt op het Vissersplein en de Inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis. Bij meer dan 50 handelaars worden je kerstinkopen in uniek Oostends cadeaupapier ingepakt. Traditiegetrouw is er op 31 december om middernacht ook een Eindejaarsvuurwerk op het Groot Strand om het nieuwe jaar in te zetten en kunnen waaghalzen zich met een flinke portie lef aan de Nieuwjaarsduik wagen op 4 januari.

Extra animatie en muzikale acts zorgen dan voor een unieke sfeer tijdens het kerstshoppen op 21 en 28 december samen met het Economisch Huis. Er komt ook een Late Night Shopping Oosteroever op 13 december, waarbij winkels open blijven tot 20u aangevuld met kinderanimatie in aanwezigheid van de Kerstman. In Mariakerke kunnen gezinnen met kinderen dan weer hun weg banen in het Kerstboomdoolhof. Tijdens de kerstvakantie vormen 500 kerstbomen een mysterieus kerstboomdoolhof op het strand in Mariakerke. Deze gratis activiteit loopt van 21 december tot en met 5 januari.

Op het Vissersplein komt er dit jaar met ‘t Ostends Kerstpling ook opnieuw een tijdelijke kerstmarkt van donderdag 19 december tot en met woensdag 1 januari. Geniet met een glühwein of jenever in de hand van de kerstanimatie en het aangepaste muziekprogramma.