’t Wintert opnieuw in de Put

Bij Chiro Pendoender Rekkem blijven ze niet nagelbijtend toekijken of er al dan niet een kerstmarkt voorzien wordt in hun geliefde Rekkem. Nee, deze ‘doende’ jeugdbeweging organiseert er zelf eentje op 21 december met ’t Wintert in de Put.

“Het is intussen al onze derde editie en elk jaar mogen we meer en meer bezoekers verwelkomen”, zegt volwassen begeleider Matthew Messelis. Chiro Pendoender Rekkem telt dan ook een 170-tal leden en maar liefst 19 leiders en 2 hoofdleiders. Een meer dan kleurrijk team om dit alles in goede banen te leiden. “’t Wintert in de Put is een uniek winterevenement, speciaal gericht op kinderen in en rond de omgeving van onze Chirolokalen. Er zullen weer talrijke eet- en drankstandjes te vinden zijn terwijl de kinderen zich kunnen uitleven met winterse spelletjes en activiteiten”, vertelt Matthew.

Dit jaar zorgen de ‘Pendoenders’ ook voor een primeur in Rekkem. “We zullen iedereen verrassen met een betoverende draaimolen in het thema van onze kerstmarkt. De kinderen staan dus echt wel in de schijnwerpers tijdens ’t Wintert in de Put. We voorzien bovendien ook een creatief knutsellokaal, een speciale visput vol met leuke geschenken en een echte kinderbar waar de kleintjes kunnen genieten van snoep en allerlei lekkers”, weet Matthew.

Elfjes

Maar ook de volwassenen worden in de watten gelegd. “We serveren een heerlijk aanbod aan drank- en eetstandjes, van hartverwarmende tartiflette en smakelijke hamburgers tot lekkere bieren en winterse jenevers. Er zal ook een cinema voorzien zijn in ons lokaal”, aldus Matthew. En als kers op de kersttaart verwelkomt ’t Wintert in de Put ook nog eventjes de kerstman en zijn elfjes.

“Dit sfeervol winterevenement werd mogelijk gemaakt in samenwerking met een grote groep enthousiaste vrijwilligers, bekend als de Vrienden van den Opendoender. ’t Wintert in de Put vindt weer plaats in de idyllische setting van De Put in Rekkem en groeit elk jaar uit tot een vaste waarde in de regio. Kom zeker eens langs met het hele gezin en laat je onderdompelen in de warme, feestelijke sfeer van dit bijzondere evenement”, besluit Matthew. (Nicolas Verhaeghe)

Info: www.twintert.be, info@twintert.be, 056 31 13 03, Lauwestraat 64 c Rekkem.