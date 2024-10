Survivalrun Brugge-Damme-Brugge aan laatste editie toe: “Willen in schoonheid eindigen”

Zondag 3 november is er de Survivalrun Brugge-Damme-Brugge. Het wordt de laatste editie. “Het is de 26ste keer dat we dit organiseren, jaar na jaar met een zeer beperkte groep, iedereen die instaat voor onze clubwerking werkt mee.”

Survivalrun Club Brugge blijft bestaan en gaat meer tijd steken in kleinere initiatieven en de wekelijkse trainingen. “Het aanbod van vrijetijdsbesteding is de voorbije jaren enorm veranderd. Alsook de beleving bij de mensen. Het bleef moeilijk om de 150 medewerkers die we jaarlijks nodig hebben hiervoor te engageren, alsook voor de vernieuwing en opvolging”, vindt organisator Luc Lutters. “Alleen dankzij voldoende vrijwilligers is zo’n organisatie mogelijk. Hierbij wil ik Irmgard De Vlam bedanken. Zij is er dit jaar toch nog in geslaagd om meer dan een derde van de medewerkers aan te brengen.”

Reeks hindernissen

Survivalrun is een loopwedstrijd over een geaccidenteerd terrein, waarbij een hele reeks proeven en hindernissen genomen worden. Je kan als recreant of als competitieloper meedoen. Er zijn zondag circa zeshonderd deelnemers. Het parcours van 10 kilometer bevat diverse hindernissen. “We brengen zoals de vorige jaren een zeer gevarieerde wedstrijd. Het loopparcours is op een paar honderd meter na hetzelfde als vorig jaar. De centrale as is de Polderstraat tussen Sint-Kruis en Damme. Aan weerszijden zijn er hindernissen voorzien. Dat maakt het voor de toeschouwers en supporters gemakkelijk om volgen”, aldus Lutters.

Instaptraining

Een derde van de hindernissen klreeg een andere invulling. Er is met de Flandrien ook een klassiek obstakel terug, nabij manege De Blauwe Zaal. “De Flandrien werd nog maar drie keer geplaatst en dit jaar wilden we die hindernis er voor de laatste keer terug in. Wie interesse heeft in onze werking kan wel nog bij ons terecht voor een instaptraining. Wij trainen op woensdagavond en zondagmorgen in het Veltembos in Sint-Kruis waar we onze eigen piste hebben en de gepaste begeleiding aanbieden.” (ACR)