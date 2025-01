Summer Party en Kinderfuif in Izegem

De Tiener- en Kinderraad werken samen met Jeugdraad Izegem om een tiener- en kinderfuif te organiseren in ’t JOC.

Op vrijdag 31 januari organiseert de Tienerraad Izegem ‘Summer Party’ van 19 tot 22 uur in ’t JOC in Izegem. Er is gratis inkom en een drankje kost 1 euro. Je kan er ook een ijsje of chips krijgen voor 0,50 euro. Dit is voor jongeren geboren in 2012 en 2011. Breng dus zeker je identiteitskaart mee.

Op zaterdag 1 februari is het aan de kinderen geboren in 2013 en 2014. Van 18 tot 20.30 uur organiseert de Kinderraad ‘Kinderfuif Tropical’ in ’t JOC in Izegem. De inkom is gratis. Een drankje kost 1 euro, een snack kan je krijgen voor 0,50 euro. Breng zeker je kids-ID mee. Ouders zijn niet toegelaten op de fuif. (RV)