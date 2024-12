Straks ook rookverbod in pretparken: wie blijft roken, dreigt park te moeten verlaten

Wie sigaretten blijft opsteken buiten de aangeduide rookzones in Bellewaerde en Plopsaland, dreigt uit het park gezet te worden. Vanaf 31 december geldt een rookverbod op openbare plekken als pretparken.

Het rookverbod in ons land geldt straks ook in publiek toegankelijke openluchtterreinen zoals speelpleinen, sportterreinen en dierentuinen. Maar ook in pretparken is vanaf 31 december een rookverbod buiten enkele afgebakende rookzones van kracht.

In Bellewaerde hadden ze al geanticipeerd op de nieuwe regel. “Wij hebben vorig jaar al plaatsen voorzien voor rokers. Wij hoefden dus niks meer te doen”, weet directeur Stefaan Lemey van het Ieperse pretpark.

Op het plannetje

In Plopsaland in De Panne hebben ze dan weer tijdelijke constructies opgezet, waar rokers in afgebakende zones een sigaretje kunnen opsteken buiten het zicht van de kinderen. “Er wordt geregeld omgeroepen dat Plopsaland een rookvrij park is”, zegt woordvoerder Gunther Thijsmans. “Bovendien wordt het op de plannetjes en aan de ingang vermeld. Op 6 januari gaan we een maand dicht; van die periode maken we gebruik om mooiere, gethematiseerde rokerszones in te richten.”

Hetzelfde horen we bij Boudewijn Seapark in Brugge. “Deze kerstvakantie zijn er rokerszones buiten aan de ijspiste”, zegt woordvoerder Geertrui Quaghebeur. “Nadien sluiten we tot Pasen. Voor het nieuwe seizoen zullen de rokerszones aangeduid worden op de plannetjes.”

Begripvolle bezoekers

Een rookverbod invoeren is één ding, het controleren en handhaven is een ander verhaal. Toch maken de pretparken zich daar weinig zorgen over. “We hebben begin deze week nog de procedures uitgewerkt”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe van Bellewaerde. “Onze medewerkers bouwen hun acties op: verstokte rokers worden vriendelijk gewezen op het rookverbod. We vragen hen om hun sigaret te doven en naar de rokerszone te gaan. Wie echt niet wil luisteren en blijft roken, kan de deur gewezen worden. Maar dat is echt de allerlaatste maatregel. Het voorbije seizoen bewees dat onze bezoekers begripvol zijn. De meesten roken enkel in de voorbehouden zones, dat is vlot verlopen. We hebben in 2024 geen enkele roker uit het park moeten verwijderen.”

Bij Plopsaland klinkt het iets strenger. “Als een roker na herhaalde vragen weigert zijn sigaret te doven en kabaal maakt, zal die vriendelijk verzocht worden om het park te verlaten. Roken is een inbreuk op ons parkreglement. En wie zich niet aan het reglement houdt, mag de deur gewezen worden”, aldus Tijsmans.

Bij Boudewijn Seapark zijn ze minder fors. “Onze medewerkers zijn geen politieman”, zegt directeur Lars van den Ham. “Het wordt lastig handhaven, want het is moeilijk controleren of eenzelfde bezoeker meerdere keren in de fout gaat.”