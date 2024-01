Stad Kortrijk splits de Paasfoor in twee delen

De Paasfoor in Kortrijk zal er dit jaar anders uitzien want de foor krijgt namelijk twee locaties: een aan de Grote Markt en het Schouwburgplein, het andere deel op de parking van het zwembad Lago en het voormalige containerpark daar vlakbij.

Dat er twee locaties komen heeft twee redenen. Door werken voor de verdere verlaging van de Leieboorden in de Handels- en Dolfijnkaai kunnen er geen métiers staan. Onlangs startten ook de werken voor de inrichting van de nieuwe Casinotuin en het nieuw Conservatoriumpark. Op die locaties kunnen er dus dit jaar ook geen ook attracties staan. “Er zijn met 132 attracties even veel métiers aanwezig als vorig jaar. Het is natuurlijk iets anders dan een langgerekt parcours doorheen de stad via aansluitende pleinen en straten. We weten bij ondervinding en via foorkramers dat mensen graag flaneren van plein tot plein. Nu is het iets verder dan anders, maar ik verwacht weinig problemen. Het is een tiental minuten tot een kwartier wandelen tussen beide locaties”, zegt schepen van Markten, Braderieën en Foren Wouter Allijns (Team Burgemeester). Heidi Coussens, voorzitster van het Foorcomité, was niet bereikbaar voor commentaar. De Paasfoor 2024 heeft plaats van donderdag 28 maart tot en met zondag 14 april.