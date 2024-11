Stad koopt grond voor uitbreiding petanqueclub, al is er wel één opvallende voorwaarde

De stad Izegem gaat een stuk grond in de Mariastraat aankopen voor de uitbreiding van de petanqueclub die er naast ligt. Het gaat om een stuk grond van 270 m². De gronden zijn op vandaag eigendom van de Kerkfabriek Sint-Petrus door een gift. Er is een verkoopprijs overeengekomen van 15.000 euro.

Er is wel één voorwaarde aan de verkoop verbonden: “Er bevindt zich namelijk een openluchtkapel en Lourdesgrot op dit perceel. De voorwaarde is dat de Lourdesgrot en omgeving onderhouden en toegankelijk blijft”, aldus schepen Caroline Maertens (N-VA). “Er staat ook altijd een bank zodat het mogelijk blijft om daar even tot rust te komen en een kaarsje aan te steken. Het terrein wordt momenteel opgemeten. Onze eigen diensten zullen daarna een plan opmaken voor de inrichting van de site met als doel dus de uitbreiding van de petanquevelden.”