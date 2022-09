Stad en vzw De Fiestseling werken samen aan brouwerijsite

De brouwerijsite in de dorpskom wordt omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor jong en oud. Naast het goed uitgebouwde ontmoetingscentrum Rookop komt er een volledig heraangelegde binnenkoer en een buurtsalon met lift op de eerste verdieping van de mouttoren.

“Op termijn wordt de speelweide een uitgebreid openbaar speelplein met terras. De stad Poperinge en vzw De Fietseling leggen in een samenwerkingsovereenkomst afspraken vast voor de verdere restauratie en het beheer van de site. De restauratiewerken die vzw De Fietseling laat uitvoeren worden binnenkort afgerond”, zegt schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V).

De vzw investeerde in nutsvoorzieningen, verwarming en sanitair in de mouterij. De toiletten worden nog afgewerkt en de CV-installatie in de brouwerij uitgebreid. Na brandweeradvies staan nog enkele bijkomende werken aan de elektrische installatie op de planning.

De Fietseling kreeg subsidies van Onroerend Erfgoed, de provincie en de stad Poperinge voor de renovatie. Tijdens de tweede fase van de werken bleken de meerkosten zeer hoog. In 2020 stelde Poperinge voor om de vzw te ontzorgen door de erfpacht over te nemen. De vzw kan haar werking op de site verderzetten.

Het stadsbestuur sloot een principieel akkoord met de familie Camerlynck, de huidige eigenaar van de site en vzw De Fietseling, de huidige erfpachthouder. Poperinge neemt, tegen een symbolische euro, de lopende erfpacht van de site over, en is nu eindverantwoordelijke. Vanaf die overname zal de stad de volledige site beheren. De stad kocht in 2018 al de gebouwen vooraan links aan. In een samenwerkingsovereenkomst werden nu afspraken vastgelegd over het gebruik van de gebouwen, de binnenkoer en de speelweide; over de afwerking van de site en over de verdere betoelaging van vzw De Fietseling/De Koer.

“Als leveringsproblemen geen roet in het eten gooien, start de installatie van de lift in de mouttoren nog dit najaar. Vanaf 2023 opent het nieuwe buurtsalon op de eerste verdieping de deuren”, aldus nog schepen Vandromme.