Sportdoze wordt dit weekend groot danswalhalla

Dit weekend zakken meer dan 1.100 dansers af naar De Sportdoze voor een selectiewedstrijd in de stijlen modern, jazzdans, showdance en disco. De beste dansers stoten door naar de Vlaamse en Belgische kampioenschappen.

Danssport Vlaanderen organiseert het hele weekend lang selectiewedstrijden in Blankenberge. Op zaterdag 23 november nemen 545 dansers deel in de disciplines modern, jazzdans en showdance en dat in vijf categorieën: clipdance (een opgelegde solodans), solo, duo, small group en formaties. Binnen die categorieën zijn er nog opdelingen op basis van dansniveau en leeftijd. In de dansstijl modern nemen zondag 43 clipdansers, 142 solisten en 70 duo’s deel, in modern/jazz slow zijn er 23 small groups en 32 formaties. In jazzdans nemen er 27 clipdansers deel. Showdance / jazz up-tempo ten slotte is een open categorie voor formaties. Daar neemt één formatie deel.

Ook G-dansers

Op zondag start de dag met de categorie clipdance G-dans, voor dansers met een mentale beperking. De competitie voor G-dansers is nieuw sinds dit seizoen en de wedstrijd zondag zal voor de G-dansers ook hun eerste wedstrijd zijn. De G-dansers doen een vooraf opgelegde dans (clipdance). Aan deze eerste G-danswedstrijd nemen drie dansers deel. Nadien is het dan de beurt aan de discodansers. Disco is een dansstijl op uptempomuziek. De stijl kenmerkt zich vooral door snelle, krachtige en afgelijnde bewegingen. De discodansers nemen in Blankenberge deel in drie categorieën: clipdance, solo en small group. Er zullen zondag 610 discodansers deelnemen, verdeeld over 272 clipdansers, 226 solisten en 70 small groups. De dansers nemen dit weekend niet enkel deel voor een goed resultaat op de dag zelf, maar ook om zich te plaatsen voor de kampioenschappen later dit jaar. Om zich te kwalificeren voor het Kampioenschap Dancesport Talents (lagere klassen) of het Vlaams kampioenschap (hoogste klasse), moeten alle discodansers en de moderne small groups en formaties twee selecties halen. Voor de solo’s en duo’s modern is dat één selectie. Aan het Belgisch kampioenschap mogen enkel de hoogst gekwalificeerden deelnemen. Om hoog op de ranking te komen, kunnen dansers doorheen het seizoen punten verzamelen door goed te presteren op de wedstrijden. (WK)

De wedstrijden vinden dit weekend plaats in sporthal De Sportdoze, Koning Albert-I-laan 114b in Blankenberge. Ze worden georganiseerd door de Blankenbergse dansschool Dance NRGY en Danssport Vlaanderen; op zaterdag van 9 uur tot 22.30 uur, op zondag van 9 uur tot 21 uur. De timing: https://kalender. danssportvlaanderen.be/