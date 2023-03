Skateplek verdwijnt, stadspark wordt een klein beetje groener

De plek in het Geitepark waar vroeger een skateramp stond, wordt omgevormd tot extra groen. Dat zei schepen Michèle Hostekint (Vooruit) maandag op de gemeenteraad.

Vlak achter Espace Dogbo in het Geitepark lag vroeger een skateparkje. “De ramp die er stond is al een hele tijd verwijderd. Voor de rest ligt er gewoon nog de betonplaat als troosteloze herinnering. Mijn zoon van 9 vroeg me onlangs wat de bedoeling er was. Daar kunnen wel leuke zaken gedaan worden. Een sporthoekje, een yogapleintje, maar ook een de plek uitbreken en teruggeven aan het park lijkt me zeker niet verkeer te zijn”, aldus Bert Wouters (Groen).

De stad kiest voor dat laatste. “Bedoeling is om eind dit jaar de betonplaat te verwijderen en het stuk te gaan ontharden. We zullen dus vergroenen en die plek teruggeven aan het park en de natuur.”

Bert Wouters is alvast blij met die plannen. “Misschien moeten we op dat moment het kampioenschap tegelwippen organiseren.”