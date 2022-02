Sjoekeswandeling in teken van valentijn

De sportdienst en de dienst toerisme hebben tijdens de valentijnperiode een wandeling uitgewerkt om op stap te gaan met een geliefd persoon. De activiteit kreeg de naam Sjoekeswandeling en loopt van 11 februari tot 6 maart.

“Onze diensten gingen deze keer voor valentijn op zoek naar een woord dat enerzijds een culinaire connotatie heeft en anderzijds een link met de liefde. En ze kwamen uit bij het woord sjoeke, bij iedereen bekend als een koosnaampje, zoals liefje en schatje, maar in bepaalde regio’s in ons land refereert het woord ook naar een eclair, het langwerpig gebakje van soezenbeslag, gevuld met banketbakkersroom en afgestreken met chocolade”, duidt burgemeester Anthony Dumarey.

Box met eclairs

De start en aankomst van deze 5 kilometer lange wandeling is aan de toren van het Abtspark. Langs het parcours zullen verschillende afbeeldingen staan waarbij telkens een bepaalde opdracht of vraag hoort. Aan de hand hiervan kunnen de deelnemers op een leuke en speelse manier hun liefde voor elkaar uiten en kunnen ze elkaar zo (nog) beter leren kennen. Op elke afbeelding zal telkens een extra woord staan dat in een gedicht hoort. Heb je het gedicht volledig aangevuld, stuur het dan per mail door naar onze diensten om zo kans te maken op een sjoekesbox. Want elke week worden er drie winnaars geloot die een box met vijf eclairs winnen, af te halen bij een van de deelnemende Oudenburgse bakkers.

De flyer met het gedicht kan worden opgehaald in sporthal Ter Beke (Bekestraat 16) en in het Romeins Archeologisch Museum (Marktstraat 25). Meer informatie en een overzicht van de deelnemende bakkers vind je op www.oudenburg.be/sjoekeswandeling. (LIN)