Site Vancoillie organiseert vijfde lichtjeswandeling: “Maak elke avond kans op Lichterveldse Kadobon”

Voor de vijfde keer trakteren de bewoners en begeleiders van Site Vancoillie Tordale de Lichterveldenaren op een bewegwijzerde kerstwandeling van vijf kilometer. Aan de wandeling zijn twee wedstrijden verbonden.

In 2020 werd de lichtjeswandeling voor de eerste keer georganiseerd. “In die coronaperiode was wandelen zowat het enige wat de bewoners en begeleiders van Tordale konden doen”, vertelt Hilde Plets, begeleidster coach bij de site. “Voor de vijfde keer stippelen we een wandelroute uit van vijf kilometer, die gemakkelijk te volgen is doordat de route bewegwijzerd is. De wandeling is ideaal voor gezinnen met kinderen of wie na het werk in eigen dorp wil wandelen.”

Mooist verlicht huis

Aan de wandeling zijn twee wedstrijden verbonden. “Elke avond maakt er een wandelaar kans op een Lichterveldse Kadobon van 10 euro. We geven vijfmaal een Kadobon weg. Voor de tweede wedstrijd mogen de wandelaars een huis aanduiden dat volgens hen het mooist verlicht is. Een goeie reden voor zij die langs de wandellus wonen om hun huis en voortuin extra te laten opvallen. Op het einde van de wandelperiode weten we welk huis gewonnen heeft. Twee huizen maken kans op een waardebon van 30 euro. Op dat moment worden ook de winnende wandelaars bekend gemaakt”, zegt Hilde.

Aanhangfiets

“De wandeling is gratis en vindt plaats van 26 tot en met 30 december. Vrije start aan Site Vancoillie, Statiestraat 181. Tussen 17 en 20 uur wordt een drankje aangeboden, dit met vrije bijdrage. De opbrengst hiervan gaat naar een aanhangfiets voor een duofiets. Het parcours zal kunnen gedownload worden via de Facebookpagina.”