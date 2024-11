Sinterklaas aangekomen in Veurne

Zaterdagnamiddag 23 november, deed na Sint-Maarten op 10 november, nu ook Sinterklaas zijn intrede in Veurne. Omstreeks 13.30 uur stonden reeds heel wat kinderen met hun ouders oma’s en opa’s klaar op de Kaaiplaats van de jachthaven met een vlaggetje om de intocht van de Sint zeker niet te missen.

Om 14.15 uur meerde de boot, die uit het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke kwam, aan langs de kade van de jachthaven. De belleman, Joris Goens, zong samen met de kinderen enkele sinterklaasliedjes terwijl de pieten snoep uitdeelden in de vele grijpgrage handjes. De Sint nam plaats in een koets en met de fanfare ‘Houthemnaere Blyft Te Gaere’ voorop trok de stoet door de straten van het centrum. Na de tocht door de stad verzamelden een vierhonderdtal kinderen, tussen twee en acht jaar, in het Dienstencentrum Zonnebloem waar ze een geschenk en heel wat lekkers kregen toegestopt van de Sint en zijn helpers. Daar hoorden we ook dat er in Groot-Veurne dit jaar geen stoute kinderen waren. (JT)