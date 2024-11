Sint-Maarten doet zijn intrede per koets

Sint-Maarten maakte vrijdagavond zijn intrede in Reninge met een koets.

Honderden kinderen, mama’s en papa’s trokken onder begeleiding van tromgeroffel en trompetgeschal in stoet door de Zwartestraat en Ieperstraat. De zwarte pieten zorgden onderweg voor een gezellige sfeer. Eindpunt was de Annuntiatenzaal van VBS De Ladder. Daar mochten de kinderen een voor een langsgaan bij de Sint om wat lekkers in ontvangst te nemen. De intrede van Sint-Maarten in Lo en Pollinkhove vindt plaats op zondag 10 november.