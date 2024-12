Sfeervolle ‘Kerst up de Platse’

Wie van sfeer en gezelligheid houdt, moet op zaterdag 14 december in Passendale zijn. Het Centrumcomité tovert die avond het kaasdorp om tot het meest gezellige dorp van Vlaanderen.

Het Centrumcomité werd opgericht in 2001, uit de behoefte om tijdens de eindejaarperiode sfeer- en ontmoetingskansen te creëren in het dorp. Na een eerste bijeenkomst beslisten de Gezinsbond, KVLV, Landelijke Gilde, Markant en Unizo om onder de naam Centrumcomité verder te werken. Dat resulteerde in een kleine tent op de markt met wat muziek en glühwein. “Toen was al duidelijk dat er meer in zat”, klikt het bij het comité dat momenteel bestaat uit Filip Claeys, Luc Deforche, Christ Dejonghe, Patrick Denorme, Rik Desmet, Germain Leenknegt, Albert Tanghe, Mieke Vergauwe, Kristof Leterme, Jonas Claeys, Michiel Claeys en Bram Claeys. “Voor de financiering werden al snel de plaatselijke handelaars en winkeliers aangesproken voor een tweejaarlijkse sponsoring. Zo komt het dat nog steeds 135 sponsors het Centrumcomité ondersteunen. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn. Zij worden geafficheerd in een kleurrijke brochure en de borden rond de acht meter hoge verlichte kerstboom, aangevuld met kerstbomen van de gemeente.”

Voor groot en klein

Om dit alles financieel blijvend mogelijk te maken, werd er in 2005 ook gestart met ontbijt aan huis op Moederdag en in 2014 een oldtimerrondrit van 100 kilometer op Vaderdag. Beide activiteiten worden nog steeds met succes georganiseerd. Na meer dan tien jaar glühweinavond met vuurwerk en gewijzigde vuurwerkreglementen, werd er overgeschakeld naar een nieuwe formule: ‘Kerst up de platse’ op zaterdagavond met de medewerking van heel wat verenigingen: met allerlei eet- en drankstandjes. De paardenmolen en schiettent werden vervangen door circusanimatie door de groep Woesh en een eendjeskraam. Er is ook een prijs voorzien voor de mooist aangeklede stand.

De deelnemende verenigingen zijn het Centrumcomité zelf, Chiro, de Gildevrienden, KLJ, Gezinsbond, Koninklijke fanfare Sint-Cecilia, Landelijke Gilde, ouderraad van vrije basisschool De Fontein en zorgboerderij De Passchhoeve. Alles gebeurt in mooie gesloten tenten met houten vloer. Het weer hoeft dus niemand af te schrikken. Er wordt gestart om 17 uur met kinderanimatie en de toegang is gratis. Het Centrumcomité biedt ook feestvlaggen te koop aan voor de prijs van 10 euro. (NVZ)