Serviceclub Mira organiseert voor dertiende keer sinterklaasfeest

Voor de dertiende keer organiseerde serviceclub Mira – in samenwerking met het Sociaal Huis – een spetterend sinterklaasfeest in Spikkerelle in Avelgem. Serviceclub Mira heeft als doel om elk jaar voor de kinderen van gezinnen die het wat moeilijker hebben een nieuw stuk speelgoed te bezorgen. De organisatie draait volledig op vrijwilligers en ook de Sint en zijn Pieten kwamen graag voor het goede doel. Via sponsoring en het jaarlijkse eetfestijn wordt geld ingezameld om het speelgoed te kunnen kopen. Ook door sponsoring in natura wordt een steentje bijgedragen: onder meer tuincentrum De Molen schenkt jaarlijks de tafelversiering op het eetfestijn en een gulle weldoener bezorgt de snoepzakjes voor de kinderen. Serviceclub Mira is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de Facebookpagina. (foto ELD)