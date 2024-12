Seastar Winterstar wordt knusse winterbar langs promenade

Op 29 maart 2025 vieren Lori Lasat (35) en Willem Vermeire (38) tien jaar Seastar Sailorsbar. Gelegen aan de idyllische Robert Orlentpromenade naast de aanlegsteiger van de Seastar in Nieuwpoort, is deze horecazaak in een decennium uitgegroeid tot een trekpleister voor toeristen en locals. Het ondernemende koppel uit Oostende heeft er een zaak van gemaakt om vakantiegevoel en innovatie hand in hand te laten gaan.

“Mijn passie voor horeca zit diep geworteld”, vertelt Lori, afgestudeerd aan hotelschool Spermalie met een specialisatie in hotelbeheer. “Na jaren ervaring in de sector wist ik dat ik ooit mijn eigen zaak wilde. Toen de kans zich voordeed om de Seastar Sailorsbar over te nemen, twijfelden Willem en ik geen seconde.”

Hun visie was duidelijk vanaf het begin: een plek creëren waar mensen zich écht op vakantie voelen. Met het prachtige uitzicht over de jachthaven en de ontspannen sfeer in de bar, slaagden ze daar met glans in. Het zomerterras, langs de levendige havengeulpromenade, werd een hit, net zoals de regelmatig vernieuwde kaart met verse cocktails en heerlijke hapjes.

De Seastar Winterstar

Om hun succesverhaal verder te schrijven, werken Lori en Willem aan een nieuwe parel: de Seastar Winterstar. Dit houten chalet, momenteel in aanbouw, moet in december 2025 de deuren openen. Het wordt een knusse winterstop langs de promenade tussen Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad.

“De chalet zal een unieke uitstraling hebben met een volledig houten interieur, uitgerust met de nieuwste technieken”, licht Willem toe. “Onze gasten zullen genieten van een warme sfeer terwijl ze onderweg zijn naar de kerstmarkt of een winterwandeling maken.” De Winterstar is ontworpen om na het winterseizoen eenvoudig te demonteren, wat getuigt van een duurzame aanpak.

innovatie

De Seastar Sailorsbar staat symbool voor de dynamiek van Nieuwpoort en het ondernemerschap van Lori en Willem. Hun liefde voor het vak, gekoppeld aan een voortdurende drang naar verbetering, maakt de zaak tot wat ze vandaag is: een must-visit locatie aan de Belgische kust. Met de plannen voor de Winterstar op komst, blijft het koppel bouwen aan een toekomst vol gezelligheid, gastvrijheid en innovatie. (PG)