Seafront Zeebrugge krijgt eerste boulderzaal aan onze kust

Boulderen kent een stijgende populariteit. Op woensdag 20 juli opende in Seafront de eerste boulderzaal aan de kust. “Het is voor iedereen. Je moet enkel wat durf hebben”, zegt initiatiefnemer Lexi Detavernier.

“Boulderen is het snelst groeiende onderdeel binnen de klimsport en werd de afgelopen jaren steeds populairder”, duidt Lexi Detavernier van Blueberry Hill in Kortrijk, die woensdag een boulderzaal in Seafront in de Vismijnstraat in Zeebrugge opende.

Volgens de initiatiefnemers is boulderen laagdrempelig en dus geschikt voor iedereen. “In tegenstelling tot een gewone klimmuur heb je bij boulderen geen touwen maar vier meter hoge wanden met dikke valmatten eronder. Je kan dus meteen zonder verplichte cursussen beginnen. Na Blackbox Boulder in Kortrijk zijn we verheugd om in Zeebrugge met Seafront Boulder, de eerste boulderzaal aan de kust, te kunnen openen.’, vertelt Detavernier.

Durf

“Met boulderen train je kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit, coördinatie en behendigheid. Het is de perfecte manier om tijd door te brengen met vrienden en je hoofd tot rust te laten komen na een drukke studie- of werkdag.

De laatste hand werd gelegd aan de bouldermuur. (Foto Creus Lexi)

“Je hebt enkel sportieve kledij, propere sportschoenen en wat durf nodig. Klimschoenen kun je bij ons huren. Magnesium, om zweterige handen tegen te gaan, kun je ook bij ons kopen”, besluit Lexi Detavernier.

Toegangstickets kosten 12 euro, er zijn verschillende abonnementen en formules mogelijk. Seafront Boulder is dagelijks geopend van 10 tot 23 uur. Enkel op maandag vanaf 16 uur en op zondag tot 21 uur. Meer info via adventure@blueberry-hill.be of info@blackbox.be.