Schoonbroers hebben nieuwe initiatieven klaar: “Van Place de la Pétanq tot depotverkoop met terras”

De schoonbroers Tom D’Halluin (41) en Tim Duyck (38) zijn in het culturele landschap van Oostrozebeke al lang geen onbekenden meer. Nagenoeg jaarlijks laten ze van zich horen door de organisatie van een of ander evenement. Ook in 2023 zal dat niet anders zijn. De schoonbroers doen hun nieuwe plannen uit de doeken.

“In november 2023 zal Boissons Beaux Frères precies 5 jaar bestaan. Het spreekt voor zich dat we deze verjaardag niet zomaar aan ons laten voorbijgaan zonder van ons te laten horen”, aldus Tom D’Halluin (41) en Tim Duyck (38). “Precies daarom zijn we volop bezig om er een feestjaar van te maken. Zo wordt er momenteel een nieuwe productie van ons Petanquebier gebrouwen. Er komt een nieuwe geschenkverpakking voor ons drankenprogramma aan en op pinkstermaandag 29 mei staat een nieuw event Place de la Pétanq op het programma.”

Pétanq

“Na de lancering van Pétanq-bier vorig jaar werden ondertussen al 6.000 flesjes verkocht. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag wordt het bier momenteel gebrouwen in een ketel van 2.000 liter waar dit bij de vorige producties nog in een ketel van 1.000 liter gebeurde. We zijn alvast heel trots dat enkele gerenommeerde horecazaken, zoals Bistecca in Wielsbeke en zomerbars zoals Bar Botaniek in Kortrijk, ons bier in hun aanbod hebben deze zomer. Ook het lokale event, zoals de Gaverfeesten op 13 en 14 mei in Oostrozebeke, bevestigen dat ze pétanq op de kaart zetten. Daarnaast is er grote interesse van petanqueclubs en rust- en verzorgingstehuizen. Om het bier aan te bieden in het kader van tornooien. Tot slot is het bier ook al verkrijgbaar in winkels, zoals huis Maria en Carrefour Meulebeke.”

Nieuw event

“Op pinkstermaandag 29 mei staat er een nieuw evenement op het programma”, ging Tom D’Halluin verder. “Dit jaar zullen we onze depotverkoop combineren met een zomerterras voor één dag. De bezoekers zullen dus enerzijds kunnen genieten van promoties op verschillende dranken uit ons aanbod en anderzijds kunnen genieten van ons terras in de tuin bij onze depot. Dit alles gaat door in de Meulebekesteenweg 21 in Oostrozebeke.” Tim Duyck voegde er nog aan toe dat op de Place de la Pétanq iedereen een balletje zal kunnen gooien, want er wordt samengewerkt met een leverancier van pop-uppetanquebanen voor event. “Daarnaast voorzien we ook in een muzikale omkadering en er zal nieuw werk te bewonderen zijn van lokale kunstenaars. Doel is om een vleugje Zuid-Frankrijk naar Oostrozebeke te halen.” “In 2023 willen we verder inzetten op betaalbare dranken voor feesten en evenementen”, vervolgde Tom D’Halluin. “Net zoals iedereen worden we geconfronteerd met prijsstijgingen, maar door goed rond te kijken, komen er wel kansen om bijvoorbeeld loten wijn op te kopen met een prima prijs/kwaliteitsverhouding. Naast ons alcoholisch aanbod blijven we verder speuren naar lekkere niet-alcoholische dranken.” (Julien Cluyse)