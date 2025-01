Schieten met garen: Ontdek de kunst van tuften bij Texture

Op zondag 2 februari opent Texture aan Noordstraat 28 de deuren voor een unieke ervaring met ‘TUFT IT UP’. Tussen 14 en 17 uur kunnen bezoekers zich onderdompelen in de kunst van het tuften, een textieltechniek waarbij je met een tuftpistool garen op een doek schiet.

“Tuften is niet alleen creatief, maar ook heel rustgevend”, vertelt ateliervrijwilliger Khalil Othman. “Je hebt geen ervaring nodig, gewoon veel enthousiasme. Wij zorgen voor een leuk ontwerp waaraan iedereen kan meewerken. Of je nu een kwartiertje komt tuften of de hele namiddag blijft: je krijgt gegarandeerd de smaak te pakken én helpt zo mee aan een gezamenlijk meesterwerk.”

Deelname aan TUFT IT UP is gratis.