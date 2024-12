Schaatsen in een XL Almhut en nog zo veel meer op Winter in Veurne

Winter in Veurne wordt ook dit jaar een magische belevenis. Tussen 13 december en 5 januari verandert de Grote markt in één groot kerstparadijs.

Een XL Almhut waarin je naar hartelust zal kunnen schaatsen op de piste, een Kerstbos, het Huis van de Kerstman en zoveel meer zorgen voor heel wat winterplezier. Jong en minder jong kunnen er zich naar hartelust uitleven op meer dan 400m² ijs. En na al die inspanningen kun je in de Après Chalet terecht voor een overheerlijk hapje of drankje.

Ijspiste

In de XL Almhut vind je dit jaar ook een schaatspiste. Deze investering werd vroeger in concessie gegeven, maar dit jaar wordt de uitbating volledig gedaan in eigen beheer van de Stad Veurne. Op de houten vloer komt een kuip met ijs waarop er kan worden geschaatst. Het bedrijf All Events uit Zedelgem, producent van modulaire gebouwen, plaatst de Almhut die na de afbraak zal verhuizen naar Alpe d’ Huez in Frankrijk.

Kerstbos

Op de Grote Markt zal je ook opnieuw door het Kerstbos kunnen wandelen met meer dan 170 kerstbomen en 3.000 door Veurnaars versierde kerstballen. Een vijftigtal verenigingen werkten aan de versiering van de kerstballen mee. Bovendien worden op verschillende dagen leuke animaties en gezellige concertjes georganiseerd in het Kerstbos. Het Kerstbos is vrij toegankelijk tot de sluitingsuren van de ijspiste.

Het Huis van de Kerstman

Tussen 13 december en 5 januari neemt de Kerstman zijn intrek in het Historisch Stadhuis. Voel je helemaal thuis in zijn magische wereld en ga op ontdekking in zijn werkplaats of zijn slaapkamer. Bovendien zijn er ook enkele meet & greets gepland met de enige echte Kerstman. Je kan er ook luisteren naar leuke verhalen over de Kerstman.

Après Chalet

De unieke XL Almhut wordt dit jaar de blikvanger van “Winter in Veurne”. Naast de ijspiste vind je er ook een prachtig ingerichte bar, de Après Chalet. Hier geniet je van overheerlijke drankjes en lekkere hapjes en heel wat sfeer. De uitbating is in handen van drie horecazaken; De Botermand, Furna Pub en De Kroon. Bovendien zijn er ook evenementen en activiteiten voor jong en minder jong. De opening van “Winter in Veurne” is voorzien op vrijdag 13 december. De openingsuren en uitleg over alle evenementen vind je op de site www.winterinveurne.be