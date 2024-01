Santo Asino wordt groot Kuurns volksfeest rond Kuurne-Brussel-Kuurne

In 2024 viert Kuurne-Brussel-Kuurne zijn 76e editie. De start, doortocht en finish van de renners vormen sinds de oprichting een onweerstaanbare reden om te feesten in Kuurne, of je nu een wielerfan bent of niet. Een opvallende vernieuwing dit jaar is de start in Kortrijk, maar de KBK Cyclo op zaterdag, de start en finish van de junioren, en de finish van de elite vinden nog steeds plaats op Kuurnse grond.

Hoewel de ploegvoorstelling en het startschot van de elite niet langer in Kuurne plaatsvinden, is het gemeentebestuur van Kuurne, samen met diverse partners en lokale horeca, vastbesloten om een groots volksfeest te organiseren voor en in Kuurne. Onder de vlag van ‘Santo Asino’ bundelen alle organisatoren hun krachten om er een echt familieweekend van te maken.

“Het was emotioneel een mokerslag toen bekend werd dat de start van Kuurne–Brussel–Kuurne naar Kortrijk verhuisde”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “Niettemin blijft de officiële start hier. Zoals aangekondigd toen, houden we woord. We willen in Kuurne blijvend er een familiedag van ’s morgens tot ’s avonds van maken. Santo Asino is geboren. De heilige ezel in Italiaans. Nog nooit een Italiaanse winnaar in Kuurne . Misschien een prelude. Asino is ook het eigen wierlermerk van voormalig Kuurns fietshandelaar Jo Piepers geweest. Santo Asino begint al op zaterdag en er zijn tal van initiatieven.”

Premies voor horeca

Het aanbod van Santo Asino zal binnenkort in heel Kuurne verschijnen met een eigen logo en stijl. Affiches, flyers en herasdoeken worden verspreid in Kuurne, terwijl in de Kuurnse scholen zwaaivlaggetjes worden uitgedeeld om mee te gaan supporteren in Kuurne of Kortrijk. “Het hele weekend is en blijft een hoogdag voor Kuurne”, gaat Schepen van Sport Jan Deprez verder. “Met op zaterdag de openingsklassieker voor de ca. 5.000 wielertoeristen. Op zondag hopen we dat onze inwoners uit alle hoeken van Kuurne komen zodat onze juniores kunnen starten onder massale belangstelling. De koers is van ons en daarom moet de koers, om en bij de aankomstlijn, een echt volksfeest worden. Even nadien mag diezelfde menigte de elite-renners aanmoedigen bij hun passage over de aankomstlijn van KBK. En dan wordt het spannend wachten om te zien wie al eerste het finishgebaar mag maken bij zowel de juniores als de elite.”

Zowel op zaterdag als zondag is er veel te beleven in Kuurne en de lokale horeca doet mee. Schepen van Economie Bram Deloof benadrukt: “Naast het sportieve programma slaan we als gemeentebestuur ook de handen ineen met de lokale horeca in de ruime aankomstzone om er samen een mooie dag van te maken. In ruil voor extra aanvullende programmering heeft het gemeentebestuur een gezamenlijke campagne ontwikkeld, één affiche, en kan de horeca rekenen op een premie van 200 euro per zaak. Dit dient ook als waardering voor hun inzet tijdens Kuurne Brussel Kuurne, maar ook gedurende het hele jaar.”

Burgemeester Francis Benoit roept alle Kuurnenaren alvast op om de Kuurnse identiteit en trots op een positieve manier te laten zien. Alle activiteiten in het kader van Santo Asino zijn te vinden op www.kuurne.be/santoasino