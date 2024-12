Santa City Walk in Waregem is een groot succes

De eerste editie van de Santa City Walk in Waregem mag een groot succes genoemd worden. Zo’n 750 wandelaars trokken hun mooiste kersttrui en bijhorende muts aan en verkenden het parcours vol randanimatie en standjes terwijl ze van een hapje en een drankje konden genieten. “Met 500 deelnemers waren we al heel tevreden, deze opkomst was overweldigend”, zegt voorzitter van Unizo Peter Van Luchene.

De Santa City Walk was een ambitieus nieuw project van Unizo Waregem. Een wandelroute van 3,5 kilometer slingerde dwars door het centrum van de stad. Aan de Gavers Tennisclub en in het park Baron Casier stonden grote, opblaasbare hindernisbanen waar vooral de kleinsten zich op konden uitleven.

De wandeling passeerde ook over Campus Hemelvaart en door de Elindus Arena. Langs het parcours kon je op veel plaatsen iets eten of drinken, zong een kerstman liedjes vanop een bakfiets of was er plots een vuurwerkspektakel te bewonderen.

“Het was heel gezellig”, zegt Emmely Lebbrecht (42) uit Oostrozebeke. “Er waren heel veel stops, zeker voor amper tien euro inschrijvingsgeld. We kregen een donut, glühwein, chocolaatjes, … Onze zoon Lowie (8) vond het vooral leuk om door de spelerstunnel van Zulte-Waregem te wandelen en strak wil hij nog eens terug naar het groot springkasteel aan de tennisvelden.”

“De wandeling was 3,5 kilometer lang, maar dat voelde zo niet aan. Er was veel te beleven en tegelijk was het nergens bijzonder druk of lang aanschuiven. We zouden het volgend jaar zeker opnieuw doen.”

Ook de organisatie blikt tevreden terug op de eerste editie van de Santa City Walk. “Met zo’n 500 deelnemers waren we al blij geweest maar het zullen er zeker 750 geweest zijn”, zegt voorzitter van Unizo Peter Van Luchene. “De opkomst was overweldigend. We zullen de evaluatie nog maken maar we denken zeker al aan een tweede editie voor volgend jaar.”

“Er was een goeie samenwerking tussen onze organisatie, de stad en Winkelen in Waregem. De sfeer tijdens de wandeling zat goed. Ik heb veel kersttruien gezien en, ook al kregen de deelnemers ook een kerstmuts van ons, sommigen hadden zelf ook al een mooie opgezet.”

Na de wandeling konden de deelnemers nog terecht in de tent rond de ijspiste op de Markt voor de ‘Foute Kersttruienparty’. De mooist verklede wandelaar kreeg een prijs.