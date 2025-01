Rustgevende nieuwjaarswandeling met ezeltjes

Op zaterdag 1 februari organiseren Romy Guilini (37) en Nicolas Stas van Ezelweide Humboldt een nieuwjaarswandeling met ezeltjes. “Het is een heel ontspannende activiteit waarbij je veel bijleert over deze fantastische dieren”, zegt Romy. “En we sluiten af met een drink aan het kampvuur.”

Bij Ezelweide Humboldt aan de Brieversweg in Moerkerke heeft op 1 februari een late en opmerkelijke nieuwjaarsactiviteit plaats. Romy Guilini en Nicolas Stas van de Ezelweide organiseren er namelijk een groepswandeling met ezeltjes. Ze gaan wel vaker op stap met de ezeltjes maar om het nieuwe jaar in te zetten gaat het om wat ‘gepimpte’ editie van de wandeling.

“Wij zijn zeven jaar geleden naar Moerkerke gekomen en verbouwden hier de boerderij van mijn grootouders, waar mijn moeder opgroeide”, zegt Nele, die op de dienst personeelszaken werkt van vzw De Kade, meer bepaald bij de afdeling CAR Spermalie.

Ontdekkingsreiziger

Nicolas werkt als brandweerman in Antwerpen. “We houden van dieren en de natuur en hebben drie jaar geleden onze vijf ezeltjes gekocht. We zijn nu twee jaar actief met de ezels aan de slag gaan onder de noemer Ezelweide Humboldt. De naam is een eerbetoon aan de ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt.”

“Gebruikelijk organiseren we wandelingen met de ezeltjes voor groepen of families; mensen die elkaar kennen dus. Dan geef ik eerst een woordje uitleg over de ezels en hoe je er best mee omgaat. Vervolgens worden de ezels gezadeld en kunnen kinderen tot 25 kilogram een ritje maken”, gaat Romy verder. “Ezels zijn doorgaans erg sociale dieren en vinden het best leuk om gestreeld of geknuffeld te worden dus dat is zeker mogelijk. Het is een ontspannende en rustgevende activiteit want je neemt als vanzelf het gezapige tempo van de ezels over. En je leert ook nog wat bij over deze fantastische dieren.”

De speciale nieuwjaarseditie is enigszins anders want daarvoor kan je individueel inschrijven; je hoeft dus niet in groep te komen. “De wandeling gaat over een afstand van vijf kilometer in de buurt en is ook ideaal om in een leuke sfeer nieuwe mensen te leren kennen. We voorzien koffie en chocolade en er wordt afgesloten met een nieuwjaarsdrink rond een kampvuur. Het is de bedoeling in de nabije toekomst nog meer van deze speciale wandelingen te organiseren.” (PDV)

De nieuwjaarswandeling heeft plaats op zaterdag 1 februari van 13 uur 30 tot 16 uur 30. Voor inschrijvingen: humboldt.ezelweide@gmail.com – https://www.facebook.com/humboldtezelweide