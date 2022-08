Repaircafé en Plantenasiel zijn terug in de bibliotheek

De zomervakantie loopt stilaan ten einde en dus plant de bibliotheek een aantal activiteiten. Zo kan men defecte toestellen laten herstellen in het repaircafé of nieuwe groene ideeën opdoen in het plantenasiel.

Voor de coronacrisis organiseerde de bib op regelmatige tijdstippen een Repaircafé, waar enkele handige Harry’s volledig gratis uw kapotte keuken-, huis- of tuinapparaat nakeken en probeerden te herstellen. Denk hierbij aan een keukenmixer, een wekkerradio, een gsm, een tablet… De vrijwilligers van het Repaircafé geven u advies of proberen het apparaat een nieuw leven te geven.

Handige Harry’s

De bib start dit initiatief weer op zondag 28 augustus tijdens de openingsuren van de bibliotheek (9.30 tot 11.30 uur). Bent u niet zeker of uw apparaat in aanmerking komt, neem dan contact op met de bib via bibliotheek@pittem.be. Bent u zelf handig? Dan bent u welkom om het team van het Repaircafé te versterken. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de bib.

“Het Repaircafé sluit perfect aan bij de taak van de bibliotheek om zaken te hergebruiken”, zegt schepen van bibliotheek Denis Fraeyman. “Zoals wij boeken, tijdschriften en spelletjes aanbieden, willen we ook een steentje bijdragen aan de circulaire economie. We proberen op die manier te vermijden dat mensen hun kapotte apparaten te snel weggooien.”

Plantenasiel

Beide bovenstaande activiteiten vallen samen met het Plantenasiel, dat al geruime tijd elke laatste zondag van de maand plaats heeft. In het Plantenasiel kan u terecht om planten en plantenzaad te ruilen of informatie te krijgen over de verzorging van planten. Tuinliefhebbers van de vereniging Tuinhier Pittem begeleiden het Plantenasiel en zorgen voor de nodige informatie. Een bezoekje brengen kan tijdens de openingsuren. (JG)