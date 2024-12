Regen speelt lichtjesparade parten

De Landelijke Gilde Staden organiseerde voor de vijfde maal de Landelijke Kerstparade. Daarbij doorkruist een groep tractoren aangekleed met een originele kerstverlichting Groot-Staden. Er was een meer dan behoorlijke opkomst voor de parade, maar in tegenstelling tot de vorige edities bleek de opkomst toch lager, al zat het aanhoudende regenweer daar zonder twijfel voor een flink stuk tussen. Het 60-tal deelnemende tractoren was zonder uitzondering prachtig verlicht en versierd. De creativiteit van de landbouwers kende geen grenzen. Zo had er eentje een complete kerststal op zijn tractor gemonteerd. Na de parade werd ook een mini-kerstmarkt georganiseerd bij de firma Saelens in de Provinciebaan. (BCH/foto JCR)