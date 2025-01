Rapid Langemark houdt indoorrommelmarkt in Den Tap

Basketclub Rapid Langemark organiseert op zaterdag 15 en zondag 16 februari opnieuw zijn indoorrommelmarkt in Den Tap. “Het publiek is telkens welkom van 8.30 tot 17 uur”, zegt voorzitter Regine Vandermeersch. “We verwachten opnieuw een 35-tal standhouders die verspreid zullen staan over de twee zalen. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de club.” Op de foto zien we v.l.n.r. voorzitter Regine Vandermeersch en bestuursleden Francis Clarysse, Dorian Huyghe en Joeri Desodt. (foto TOGH)