Populaire kersttram rijdt dit eindejaar niet uit tussen De Panne en Koksijde

Slecht nieuws voor wie tijdens eindejaar wou meerijden met de kersttram tussen De Panne en Koksijde. De historische trams, uitgerust met sfeervolle kerstverlichting, blijven op stal. De reden hiervoor is een brand eerder dit jaar in Gent. “Zelfs al beslist De Lijn vandaag nog dat we opnieuw mogen rijden, is het sowieso te laat”, aldus Patrick Vandenbergh van organisator Toerisme Transport Ontspanning aan de Noordzee (TTO).

Er zullen dit jaar geen kersttrams rijden aan de kust tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De Lijn verbiedt het gebruik van historische trams om veiligheidsredenen. In Gent vloog in mei een historische tram in brand. Eén persoon moest voor controle naar het ziekenhuis en er was schade aan de tram. Erger kon voorkomen worden door de chauffeur en brandweer.

De Lijn liet daarop een brandexpert een onderzoek voeren. “Daaruit bleek dat de technologie van de oude trams niet goed aansluit op de technologische vereisten van het huidige net”, aldus De Lijn eerder dit jaar. “Het incident van 19 mei vond daarin zijn oorzaak.” Om problemen te vermijden, trok De Lijn haar toelating om met de historische trams op het hedendaagse net te rijden in. “Veiligheid primeert”, klinkt het.

Populair

Daarom zullen de kersttrams tussen De Panne en Koksijde dit jaar niet rijden, ondanks hun grote populariteit. De trams maakten in 2022, na twee coronajaren, nochtans opnieuw hun intrede aan de kust. Op een ongeveer 40-tal minuten durende rit kon je meerijden met twee trams uit de jaren ‘30, met sfeervolle kerstverlichting aangekleed. Ze reden vanuit de oude tramstelplaats Loskaai in De Panne naar Koksijde en terug.

Bij organisator Toerisme Transport Ontspanning aan de Noordzee (TTO), die medewerking krijgt van gemeente De Panne, De Lijn en META vzw, hopen ze snel opnieuw met de trams te mogen rijden. “Wij wachten nog op een signaal om terug groen licht te krijgen, mogelijk in januari maar we weten het niet”, aldus Marleen Mertens van TTO. “Daarvoor zouden er enkele zaken moeten aangepast worden. In het weekend van 28 en 29 december zouden we wel op een of andere manier een van de trams buiten zetten met kerstverlichting en de nodige versiering. Op die manier willen we de mensen toch iets geven.”

Conducteurs

Daarnaast is er een groot tekort aan tramconducteurs. “Ook al zou De Lijn vandaag beslissen dat we opnieuw mogen rijden, is het sowieso te laat”, voegt Patrick Vandenbergh van TTO toe. “We zouden de trams nog moeten klaarmaken, maar dan moeten we ook nog eens voldoende chauffeurs vinden. Dat is niet simpel, want er zijn er minder en minder. Vroeger hadden we 25 conducteurs, nu nog 4 of 5. We hopen dat we met nieuwe regels, die er normaal zitten aan te komen, er meer hebben.”