Poperinge en Vleteren lanceren samen twee scooterroutes

De Westhoek staat gekend voor zijn prachtig wandel- en fietsdecor. Meer en meer duiken er ook scooters op in de Westhoek.

Toerisme Poperinge en Vleteren sloegen de handen in elkaar en lanceren twee scooterroutes.

Snorren door de Westhoek – Gastronomische route (60 km)

Deze route van 60 kilometer brengt je langs het vlakke (en af en toe vals platte) land van Poperinge en Vleteren. Je rijdt langs charmante dorpen en open velden en passeert geregeld volkse cafés en gezellige restaurantjes. Voor de innerlijke mens zijn er opties genoeg, maar ook de culturele honger stillen we graag met enkele bezienswaardigheden.

Scooterroute achter het front (106 km)

Deze route van 106 kilometer brengt je langs Poperinge, Vleteren en Heuvelland. Onderweg snor je langs talrijke sporen van de Eerste Wereldoorlog. Militaire begraafplaatsen, herinneringsmonumenten, WOI-musea en littekens in het landschap herinneren blijvend aan het wereldwijde conflict.

Stap op de scooter, trek je helm aan en duik in het rijke oorlogsverleden van de regio. Geef je ogen de kost aan de vele vergezichten en hou eens halt om bij te tanken aan een van de gezellige cafés of restaurants. Wedden dat je nog eens terugkomt?

Praktisch

Van beide routes is een folder beschikbaar op diensten voor Toerisme van Poperinge en Vleteren, die je ook kan downloaden. De routes zijn niet bewegwijzerd, maar kunnen via gpx-bestanden of fietsknooppunten gevolgd worden.