Pop-up vol eindejaarssfeer en lokale creativiteit

Kortemark bruist de komende feestperiode met de opening van de bijzondere pop-up ‘Klein Lokaal Geluk’ in het atelier van Peter Verlinde in de Torhoutstraat 14. Van 15 november tot 15 december transformeert deze locatie tot een bruisende ontmoetingsplek waar lokale creativiteit, ambacht en gezelligheid samenkomen.

Klein Lokaal Geluk is een initiatief van het Kortemarkse duo Kaatje Devoghel en Joke Lefevere. “De pop-up biedt een verrassend aanbod aan eindejaarsgeschenken”, aldus Joke en Kaatje. “Bezoekers vinden er een zorgvuldig samengestelde selectie van keramiek, handgemaakte kaartjes, juwelen en lederwaren, bijenwasproducten en droogbloemen – allemaal vervaardigd door Kortemarkse creatievelingen.”

“We zijn trots om samen te werken met zoveel getalenteerde, lokale ambachtslieden. Er zitten zelfs boeken en lp’s in het uitgebreide gamma. Creatieve zielen kunnen zich uitleven tijdens workshops, zoals aquarelsessies of het maken van een flowerhoop of djembé- en ukulelelessen. Fijnproevers kunnen dan weer komen bierproeven of genieten van een echte high tea.”

Lezen en bijpraten

“Tijdens deze drukke periode willen we bezoekers de kans geven om even tot rust te komen met een lekkere koffie of een huisgemaakt biertje van Brouwerij Den Buiten. Daarnaast is er natuurlijk nog een gevarieerde kaart. Bij ons kan je ook een boek komen lezen of bijpraten met vrienden of familie.”

“De openingsuren zijn afgestemd op het ritme van de feestdagen: vrijdag van 17 tot 21 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur en zondag van 10 tot 12 uur. Deze pop-up onderstreept Kortemarks inzet voor lokaal ondernemerschap en creativiteit. Het initiatief brengt niet alleen een feestelijke sfeer in de gemeente, maar stimuleert ook de lokale economie en biedt een platform aan talentvolle ambachtslieden en kunstenaars uit de regio.”

Alle info en inschrijven voor de workshops kan op www.kleinlokaalgeluk.be.