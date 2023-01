Polyvalente sportzaal van Bredene krijgt nieuwe vloer

De sportvloer van de polyvalente zaal in sportcentrum Ter Polder in Bredene wordt vernieuwd. “De vloer vertoont na intensief gebruik tekenen van slijtage”, aldus sportschepen Erwin Feys.

Na de grote sportzaal van sportcentrum Ter Polder, die enkele jaren geleden al werd vernieuwd, is het nu de beurt aan de kleine polyvalente zaal, die 400m² groot is en onder meer door de lokale tafeltennis- en turnclub wordt gebruikt.

“We willen dat het sportcentrum comfortabel en veilig is voor sporters. De huidige sportvloer heeft zijn nut bewezen. Om te vermijden dat sporters blessures oplopen door de slijtage en verzakkingen, gaan we de vloer nu volledig vernieuwen”, belooft schepen Erwin Feys, die aangeeft dat het gemeentebestuur de voorbije jaren al heel wat investeerde in nieuwe sportinfrastructuur.

“We hebben eerder het sportcentrum uitgebreid met drie nieuwe sportzalen voor zachte sporten. Recent kwam er een tweede kunstgrasveld bij en er wordt ook regelmatig geïnvesteerd in nieuwe sporttoestellen (turntoestellen, pingpongtafels,…). Het zijn gerechtvaardigde investeringen want een recent onderzoek heeft aangetoond dat Ter Polder wekelijks liefst 7.000 sporters over de vloer krijgt voor wedstrijden, trainingen…”

Voor de nieuwe sportvloer trekt het gemeentebestuur een bedrag van 80.000 euro uit.