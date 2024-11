POER houdt eerste eco-outdoor festival in Fatima Klooster in Heule

Op zaterdag 23 november organiseert leer- en leefgemeenschap POER haar allereerste eco-outdoor festival in het Fatima Klooster in Heule. Van 14 tot 17 uur kunnen bezoekers deelnemen aan diverse duurzame workshops, creatieve tafels en infostandjes. De toegang is gratis, voor de workshops betaal je drie euro.

“In de Freinet school POER steken de kinderen vaak de handen uit de mouwen. Op ons eerste Eco-Outdoor Festival kunnen volwassenen dat ook doen. Je kan onder meer creatief upcyclen, koken met restjes en elektronica repareren”, zegt coördinator Jeska Verthé. “Daarnaast zijn er ook lezingen over autodelen en duurzaam beleggen, verbindende communicatie en een imker komt zijn verhaal vertellen.”

Doorlopend is er een tweedehandsmarkt met outdoor artikelen. Je kan er onder andere regenlaarzen, skipakken/buitenpakken, thermische truien en wandelschoenen kopen.