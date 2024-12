Plopsaland trakteert Olympische atleten op dagje pretparkplezier

Medaillewinnaar Taekwondo Sarah Chaari, atleten Alexander Doom en Koen Naert en andere Olympische topsporters kregen een dagje Plopsaland De Panne cadeau van Plopsa.

“Hun prestaties zijn een inspiratie voor jong en oud. We zijn blij dat we hen daarvoor een magische dag kunnen aanbieden. Het was een eer om zo’n mooie delegatie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité te verwelkomen”, reageert ceo Carl Lenaerts. “Sporten hoefden de atleten niet te doen. Het bezoek stond in het teken van ontspanning, plezier en waardering. Uiteraard werd het moment vereeuwigd op foto. (GUS/foto Plopsa)